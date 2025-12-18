Sakarya'da 550 km altyapı yenilendi: SASKİ modernizasyonu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehir genelinde sürdürdüğü altyapı çalışmaları kapsamında toplam 550 kilometre uzunluğunda yeni hattı devreye aldı.

Projelerle altyapı modernize edilirken kayıp-kaçak oranlarının düşürülmesi ve kesintisiz su iletimi hedeflendi. Yatırımların aslan payını 413 kilometre ile içme suyu hatları oluşturdu. Ekonomik ömrünü tamamlayan şebekeler yenilenerek basınç dengesi iyileştirildi ve yeni yerleşim bölgelerine su ulaştırıldı.

Taşkın riskine karşı önlem

Çevre koruma ve taşkın önleme çalışmalarına da ağırlık verilen süreçte, atık suların arıtma tesislerine güvenli deşarjı için 103 kilometre yeni kanalizasyon hattı inşa edildi. Ayrıca ani ve yoğun yağışlarda oluşabilecek su baskınlarının önüne geçmek amacıyla 34 kilometre uzunluğunda yağmur suyu hattı hayata geçirildi.

Belediye başkanından değerlendirme

Altyapı yatırımlarının şehrin geleceği için hayati önem taşıdığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Günü kurtaran değil, kalıcı çözümler üretiyoruz" dedi ve ekledi: "Bugün hamdolsun 550 kilometreyi bulan çalışmaları tamamladık. Yeni projelerimizi planlıyor, kayıp-kaçak oranlarını indirmek için kararlı adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Suyun her damlasını korumaya ve dayanıklı şehir hedefimizi destekleyen projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz".

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ), ŞEHİR GENELİNDE SÜRDÜRDÜĞÜ ALTYAPI ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA TOPLAM 550 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA YENİ HATTI DEVREYE ALDI.