DOLAR
42,73 -0,03%
EURO
50,32 -0,24%
ALTIN
5.964,65 -0,07%
BITCOIN
3.802.210,68 -3,36%

Sakarya'da 550 km altyapı yenilendi: SASKİ modernizasyonu

SASKİ, Sakarya'da 550 km altyapı hattı yeniledi; 413 km içme suyu, 103 km kanalizasyon ve 34 km yağmur suyu hattı devreye alındı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 16:40
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 16:40
Sakarya'da 550 km altyapı yenilendi: SASKİ modernizasyonu

Sakarya'da 550 km altyapı yenilendi: SASKİ modernizasyonu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehir genelinde sürdürdüğü altyapı çalışmaları kapsamında toplam 550 kilometre uzunluğunda yeni hattı devreye aldı.

Projelerle altyapı modernize edilirken kayıp-kaçak oranlarının düşürülmesi ve kesintisiz su iletimi hedeflendi. Yatırımların aslan payını 413 kilometre ile içme suyu hatları oluşturdu. Ekonomik ömrünü tamamlayan şebekeler yenilenerek basınç dengesi iyileştirildi ve yeni yerleşim bölgelerine su ulaştırıldı.

Taşkın riskine karşı önlem

Çevre koruma ve taşkın önleme çalışmalarına da ağırlık verilen süreçte, atık suların arıtma tesislerine güvenli deşarjı için 103 kilometre yeni kanalizasyon hattı inşa edildi. Ayrıca ani ve yoğun yağışlarda oluşabilecek su baskınlarının önüne geçmek amacıyla 34 kilometre uzunluğunda yağmur suyu hattı hayata geçirildi.

Belediye başkanından değerlendirme

Altyapı yatırımlarının şehrin geleceği için hayati önem taşıdığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Günü kurtaran değil, kalıcı çözümler üretiyoruz" dedi ve ekledi: "Bugün hamdolsun 550 kilometreyi bulan çalışmaları tamamladık. Yeni projelerimizi planlıyor, kayıp-kaçak oranlarını indirmek için kararlı adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Suyun her damlasını korumaya ve dayanıklı şehir hedefimizi destekleyen projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz".

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ), ŞEHİR GENELİNDE SÜRDÜRDÜĞÜ...

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ), ŞEHİR GENELİNDE SÜRDÜRDÜĞÜ ALTYAPI ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA TOPLAM 550 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA YENİ HATTI DEVREYE ALDI.

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ), ŞEHİR GENELİNDE SÜRDÜRDÜĞÜ...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da yardımsever iş insanı 1.010 abonenin elektrik faturasını ödedi
2
Sındırgı Çaygören Barajı'nda 8 kilo 750 gramlık dev sazan ve karaca sürprizi
3
Zonguldak'ta Eski Başkan Yüksel Aytaç Toprağa Verildi
4
bestHONEY Erasmus+ 4. Uluslararası Toplantısı Barselona’da Gerçekleşti
5
BARÜ'ye Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Kuruluyor
6
TÜBİTAK Kış Akademisi 2026 Ocak’ta Karabük’te Başlıyor
7
Bademli Köyü'nde 20 Yıllık İçme Suyu Sorunu Çözüldü

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler