Şanlıurfa'da 2. Etap Kentsel Dönüşüm Başlıyor: Hızmalı ve Atatürk Mahalleleri

Şanlıurfa'da 2. Etap Kentsel Dönüşüm Başlıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar öncülüğünde, Haliliye ilçesindeki Hızmalı ve Atatürk Mahallelerini kapsayan "2. Etap Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı" için uygulama çalışmaları başlıyor.

Proje Alanı ve Kapsamı

Proje, şehir merkezinde can ve mal güvenliğini tehdit eden, fiziksel olarak yıpranmış ve sosyo-ekonomik açıdan dönüşüme ihtiyaç duyan bölgelere yönelik hazırlanmış durumda. Proje alanının güney sınırını Karakoyun Deresi, kuzey sınırını ise Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi oluşturuyor. Bölge, tarihi Justinyen Su Kemeri ile Hızmalı Köprü arasında yer alıyor ve imar planında yeni yapı alanı olarak tanımlanmıştır.

Toplam 27 bin 380 metrekarelik alanda şekillenen projede, yeni yapı alanı içerisinde 85 yapı ve 250 bağımsız birim yer alacak. Alanın yaklaşık 18 bin metre karelik kısmı mülkiyet alanı olarak belirlenmiştir.

Süreç ve Uygulama

Hak sahipleriyle kamulaştırma amacıyla uzlaşma görüşmeleri sürüyor. Projenin tamamlanmasının ardından bölgedeki yapıların tahliyesi ve yıkımı gerçekleştirilecek ve yeni yaşam alanı oluşturulacak.

Projenin ilk uygulama çalışmaları, 19 Aralık Cuma günü saat 14.30’da Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ın katılımıyla düzenlenecek programla başlatılacak.

ŞANLIURFA’DA KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YENİ DÖNEM