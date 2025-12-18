DOLAR
Sındırgı Çaygören Barajı'nda 8 kilo 750 gramlık dev sazan ve karaca sürprizi

Sındırgı Çaygören Barajı'nda profesyonel olta balıkçısı Hasan Gökçe'nin oltasına takılan 8 kilo 750 gramlık dev sazan ve karaca sürprizi sosyal medyada ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 17:00
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 17:00
Sındırgı Çaygören Barajı'nda 8 kilo 750 gramlık dev sazan ve karaca sürprizi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bulunan Çaygören Barajı'nda avlanan profesyonel olta balıkçısı Hasan Gökçe ile arkadaşı, unutulmaz bir gün geçirdi.

Dev sazan oltaya takıldı

Gökçe'nin oltasına takılan 8 kilo 750 gram ağırlığındaki dev sazan, bölgedeki av deneyimini unutulmaz kıldı. Yakalanan balıkla objektiflere poz veren Gökçe, diğer olta balıkçılarına seslenerek 'Belki siz de bir gün tutarsınız' ifadelerini kullandı.

Doğadan sürpriz misafir: karaca

Av anlarına beklenmedik bir misafir de eşlik etti: sakin tavırlarıyla dikkat çeken bir karaca. Balıkçıları bir süre izleyen karaca, herhangi bir ürkme belirtisi göstermeden baraj çevresinde dolaştıktan sonra yeniden doğal yaşam alanına geri döndü. Bu nadir görüntüler hem balıkçıları hem de izleyenleri şaşırttı.

Çaygören Barajı'nda kaydedilen dev sazan ve karacanın aynı karede yer aldığı fotoğraf ve videolar kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi gördü; görüntüler izleyenlerden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

