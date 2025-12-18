Sındırgı Çaygören Barajı'nda 8 kilo 750 gramlık dev sazan ve karaca sürprizi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bulunan Çaygören Barajı'nda avlanan profesyonel olta balıkçısı Hasan Gökçe ile arkadaşı, unutulmaz bir gün geçirdi.

Dev sazan oltaya takıldı

Gökçe'nin oltasına takılan 8 kilo 750 gram ağırlığındaki dev sazan, bölgedeki av deneyimini unutulmaz kıldı. Yakalanan balıkla objektiflere poz veren Gökçe, diğer olta balıkçılarına seslenerek 'Belki siz de bir gün tutarsınız' ifadelerini kullandı.

Doğadan sürpriz misafir: karaca

Av anlarına beklenmedik bir misafir de eşlik etti: sakin tavırlarıyla dikkat çeken bir karaca. Balıkçıları bir süre izleyen karaca, herhangi bir ürkme belirtisi göstermeden baraj çevresinde dolaştıktan sonra yeniden doğal yaşam alanına geri döndü. Bu nadir görüntüler hem balıkçıları hem de izleyenleri şaşırttı.

Çaygören Barajı'nda kaydedilen dev sazan ve karacanın aynı karede yer aldığı fotoğraf ve videolar kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi gördü; görüntüler izleyenlerden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

BALIKESİR’İN SINDIRGI İLÇESİNDE BULUNAN ÇAYGÖREN BARAJI’NDA BALIK AVINA ÇIKAN PROFESYONEL OLTA BALIKÇISI HASAN GÖKÇE VE ARKADAŞI, UNUTULMAZ ANLAR YAŞADI. GÖKÇE’NİN OLTASINA TAM 8 KİLO 750 GRAM AĞIRLIĞINDA DEV BİR SAZAN BALIĞI TAKILIRKEN, O ANLARA DOĞADAN SÜRPRİZ BİR MİSAFİR DE EŞLİK ETTİ.