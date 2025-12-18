DOLAR
TÜBİTAK Kış Akademisi 2026 Ocak’ta Karabük’te Başlıyor

TÜBİTAK Bilim Merkezleri Kış Akademisi, 2026 Ocak’ta Karabük Bilim Merkezi'nde gençleri fizik, biyoloji, matematik, astronomi ve teknolojiyle buluşturacak.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 16:45
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 16:45
Program ve ev sahibi

TÜBİTAK Bilim Merkezleri tarafından düzenlenen Kış Akademisi, 2026 yılı Ocak ayında Karabük Belediyesi’ne bağlı Karabük Bilim Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Program, gençleri fizik, biyoloji, matematik, astronomi ve teknoloji alanlarında bir araya getirmeyi hedefliyor.

İçerik ve takvim

Akademi iki ayrı dönem halinde planlandı. İlk etabı 20-26 Ocak 2026 tarihleri arasında düzenlenecek ve bu süreçte öğrencilere fizik, biyoloji ile matematik alanlarında teorik ve uygulamalı eğitimler verilecek.

İkinci etap ise 27-30 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek; bu dönemde astronomi, uzay ve havacılık ile teknoloji başlıkları ele alınacak.

Kapanış, değerlendirme ve aile katılımı

Akademi, 31 Ocak 2026 tarihinde yapılacak ölçme ve değerlendirme sınavı, bilim söyleşileri ve aile katılımlı bilim atölyeleriyle sona erecek.

Başvuru ve kayıt

Türkiye genelinde çok sayıda ilde eş zamanlı gerçekleştirilecek Kış Akademisi'ne Karabük de dahil olurken, başvurular 2 Ocak 2026 tarihine kadar yapılabilecek. Kayıt işlemleri ise 3-9 Ocak 2026 tarihleri arasında tamamlanacak.

Belediye Başkanı'nın açıklaması

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, program hakkında yaptığı açıklamada, bilim merkezlerinin gençlerin gelişimindeki rolüne dikkat çekerek, "Bilimle büyüyen, sorgulayan ve üreten bir nesil, güçlü Türkiye’nin teminatıdır. Karabük olarak bu önemli programa ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

