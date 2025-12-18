Zonguldak'ta Eski Başkan Yüksel Aytaç Toprağa Verildi

Zonguldak'ta Eski Belediye Başkanı Yüksel Aytaç Toprağa Verildi
Yüksel Aytaç, 1989-1994 yılları arasında Zonguldak Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. 89 yaşında hayatını kaybeden Aytaç için Zonguldak Uzun Mehmet Camii’nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.
Cenaze Töreni ve Katılımcılar
Cenaze törenine; Memleket Partisi eski Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Son Yolculuk
Cenaze namazının ardından Yüksel Aytaç’ın cenazesi, defnedilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı.
