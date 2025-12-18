DOLAR
Zonguldak'ta Eski Başkan Yüksel Aytaç Toprağa Verildi

Zonguldak'ın eski belediye başkanı Yüksel Aytaç, 89 yaşında hayatını kaybetti; Uzun Mehmet Camii'ndeki cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 16:34
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 17:07
Yüksel Aytaç, 1989-1994 yılları arasında Zonguldak Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. 89 yaşında hayatını kaybeden Aytaç için Zonguldak Uzun Mehmet Camii’nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Cenaze Töreni ve Katılımcılar

Cenaze törenine; Memleket Partisi eski Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Son Yolculuk

Cenaze namazının ardından Yüksel Aytaç’ın cenazesi, defnedilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

