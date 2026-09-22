Adıyaman'da aranan şahıs operasyonu sonuç verdi: 12 tutuklama, çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi

Adıyaman'da aranan şahıs operasyonu

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde yürüttüğü çalışmalar sonucu çeşitli suçlardan aranan 61 şahıs yakalandı. Yapılan operasyonların hedefi kamu düzeninin korunması ve suçun önlenmesiydi.

yakalananlar ve ceza süreçleri:

Yakalananlar arasında 10 hırsızlık, 1 uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan aranan kişilerin olduğu belirtildi. Şahıslar arasında kesinleşmiş 27 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası bulunan bir kişinin de yer aldığı kaydedildi. Toplam 12 kişi tutuklanarak ceza infaz kurumlarına teslim edildi; diğerleri hakkında gerekli yasal işlemler devam ediyor.

narkotik ekiplerinin çalışması:

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde yürütülen çalışmalarda ise toplam 33 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Bu şüphelilerden 10 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, uyuşturucu madde ticareti suçundan 3 şüpheli tutuklandı.

Operasyonlarda yapılan aramalarda 79 adet sentetik ecza hap ile 60,56 gram çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi. Olaylarla ilgili soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN’DA KAMU DÜZENİNİN KORUNMASI, SUÇUN ÖNLENMESİ VE ARANAN ŞAHISLARIN YAKALANMASINA YÖNELİK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 61 ŞAHIS YAKALANDI. ŞAHISLARDAN 12’Sİ TUTUKLANARAK CEZA İNFAZ KURUMLARINA TESLİM EDİLDİ.