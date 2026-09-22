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Emeklilikle başlayan 41 yıllık üniversite hayali gerçek oldu

Emekli olduktan sonra 41 yıllık üniversite hayalini gerçekleştiren Hasan Hüseyin Aktaş, AYT'de 337 puanla Pamukkale Üniversitesi Tarih Bölümünü kazandı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 10:42

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Emeklilikle başlayan 41 yıllık üniversite hayali gerçek oldu

41 yıllık bekleyişin ardından:

Denizli'nin Beyağaç ilçesi Geriçam Mahallesi'nde yaşayan 60 yaşındaki Hasan Hüseyin Aktaş, yıllarca ertelediği üniversite hayalini emeklilikle birlikte gerçekleştirdi. Bu yıl girdigi AYT'de 337 puan alarak 130 bininci sıraya yerleşen Aktaş, tercihiyle Pamukkale Üniversitesi Tarih Bölümünü kazandı ve yaklaşık 20 yıl önce yarıda bıraktığı bölüme yeniden kayıt yaptırdı.

yıllara yayılan mücadele:

Aktaş'ın üniversite serüveni 1985 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü kazanmasıyla başladı; ancak ailesinin maddi imkânları nedeniyle kaydı yaptıramadı. 1995'te Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümünü kazandı; kaydını yaptırmasına karşın otobüs bileti ve ulaşım maliyeti nedeniyle eğitimine başlayamadı. 2006'da Pamukkale Üniversitesi Tarih Bölümü'nü kazanıp eğitime başladıysa da ilk dönemin ortasında yaşadığı sorunlar yüzünden bırakmak zorunda kaldı.

2011'de Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü kazanan Aktaş, dört yıllık eğitimi tamamlayarak 2015'te diplomayı aldı. 2022'de Pamukkale Üniversitesi Felsefe Bölümü'nü kazanmasına rağmen apartman görevlisi olarak çalıştığı için derslere düzenli katılamayacağını düşünerek kayıt yaptıramadı. Son olarak 2026 AYT sonuçlarıyla tekrar şansını deneyip tarih bölümünü tercih etti.

üniversitede yeni bir dönem:

Emekli olduğu için artık zaman ve maddi açıdan sorun yaşamayacağını belirten Aktaş, 41 yıldır ertelenen hayalini tamamlamayı hedefliyor. Kendi ifadesiyle 'Boş vaktimi kıraathanede geçirmek yerine kendimi daha da geliştirerek geçirmek istiyorum'. Aktaş, eğitimini başarıyla tamamlarsa sonrasında yüksek lisans yapma düşüncesi olduğunu da dile getirdi.

Üniversitede öğretim görevlileri ve sınıf arkadaşlarıyla ilişkilerinin iyi olduğunu söyleyen Aktaş, sınıfındaki gençlerin onu abileri olarak gördüğünü belirtti. Öğretim elemanları da Aktaş'ın içindeki okuma ve öğrenme isteğinden memnun olduklarını ifade ediyor.

Aktaş'ın akademik geçmişine ek olarak, 2015'te Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olduğu ve Karaoğlan isimli basılı bir kitabının bulunduğu kaydedildi.

DENİZLİ’NİN BEYAĞAÇ İLÇESİNDE YAŞAYAN 60 YAŞINDAKİ HASAN HÜSEYİN AKTAŞ, YILLAR BOYUNCA MADDİ...

DENİZLİ’NİN BEYAĞAÇ İLÇESİNDE YAŞAYAN 60 YAŞINDAKİ HASAN HÜSEYİN AKTAŞ, YILLAR BOYUNCA MADDİ İMKÂNSIZLIKLAR VE ÇALIŞMA ŞARTLARI NEDENİYLE ERTELEMEK ZORUNDA KALDIĞI ÜNİVERSİTE HAYALİNİ EMEKLİ OLDUKTAN SONRA BU YIL GERÇEKLEŞTİRDİ. ALAN YETERLİLİK TESTİ (AYT) SINAVINDA 130 BİNİNCİ OLAN AKTAŞ, DAHA ÖNCE YARIDA BIRAKTIĞI PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜNÜ YENİDEN KAZANARAK EĞİTİME BAŞLADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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