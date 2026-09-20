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Airbagin önüne konulan eşyalar kazada ciddi risk oluşturuyor

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, airbag açılma alanına POS, telefon veya tutucu koymanın tehlikeli olduğunu vurguladı.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 11:38

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Airbagin önüne konulan eşyalar kazada ciddi risk oluşturuyor

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'ndan güvenlik uyarısı:

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, taksi esnafı başta olmak üzere tüm sürücüleri yakından ilgilendiren bir güvenlik riskine dikkat çekti. Özkan, araç içindeki küçük yerleşim hatalarının kaza anında yolcu ve sürücü için hayati tehlike oluşturabileceğini belirtti.

Neden tehlikeli?:

Başkan Özkan sosyal medya paylaşımında, özellikle taksilerde sık kullanılan POS cihazı, telefon ve telefon tutucularının airbaglerin açılma alanına konmasının iki yönden risk taşıdığını açıkladı. Birincisi; airbagin açılma mekanizması cihazların doğru çalışmasını engelleyebilir. İkincisi ise, airbag saniyeler içinde büyük bir hızla açıldığında bu eşyaların savrularak sürücü veya yolculara çarpıp ciddi yaralanmalara yol açma ihtimalidir.

Özkan, konuyla ilgili şu uyarıyı paylaştı: "Değerli esnafımız; yolcularımızın can güvenliği bizim için olmazsa olmazdır. Airbagler, muhtemel bir kaza anında saniyeler içerisinde açılarak sürücü ve yolcularımızı koruyan en önemli güvenlik sistemlerinden biridir".

Alınması gereken basit önlemler:

Erkan Özkan, pratiklik nedeniyle POS cihazı veya telefon tutucularının ön konsolda, airbagin bulunduğu noktaya bırakılmaması gerektiğini vurguladı. "Airbaglerin üzerine veya açılma alanına POS cihazı, telefon, telefon tutucu ve benzeri hiçbir cihaz ya da eşya yerleştirmeyelim" çağrısını yineleyen Özkan, küçük görünen bir detayın kaza anında çok ağır sonuçlar doğurabileceğini hatırlattı.

Meslektaşlarına doğrudan seslenen Özkan, araç içindeki cihazların daha güvenli yerlere taşınmasının ve tutucuların airbag bölgesinden uzak konumlandırılmasının önemini vurguladı. "POS cihazı koymayalım, telefon tutucu yerleştirmeyelim, airbaglerin üzerine eşya bırakmayalım. Küçük bir ayrıntı deyip geçmeyelim" ifadeleriyle basit önlemlerin hayati fark yaratabileceğini belirtti.

Sorumluluk ve yolcu güvenliği:

Özkan, taksiciliğin yalnızca yol taşıma işi olmadığını; aynı zamanda yolcuların can güvenliğini sağlama sorumluluğunu da içerdiğini hatırlattı. "Biz direksiyon başına geçtiğimiz anda yalnızca kendimizden sorumlu değiliz. Aracımıza binen vatandaşımızın can güvenliğinin sorumluluğunu da taşıyoruz" diyerek güvenlik ihmalinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Son olarak Özkan, tüm taksi esnafına araçlarının ön konsolunu gözden geçirme çağrısında bulundu ve uyarısını şu sözlerle tamamladı: "Güvenli yolculuk hepimizin sorumluluğudur. Unutmayalım; aracımıza binen her yolcunun can güvenliği bize emanettir. Bizim için önce insan, önce can güvenliği gelir. Yolcularımız bizim göz bebeğimizdir."

İZMİR ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ESNAF ODASI BAŞKANI ERKAN ÖZKAN

İZMİR ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ESNAF ODASI BAŞKANI ERKAN ÖZKAN

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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