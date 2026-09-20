Ankara merkezli operasyonda yeni nesil suç örgütüne ağır darbe: beş tutuklama

operasyonun ayrıntıları:

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, yeni nesil suç örgütlerine yönelik sürdürülen soruşturmada önemli bir adım attı. Kurumun sosyal medya açıklamasına göre, soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütüldü ve Pursaklar ilçesinde meydana gelen araç kundaklama ile Keçiören ilçesinde gerçekleşen kasten yaralama olaylarına ilişkin tespitler yapıldı.

Soruşturma kapsamında 5 şüphelinin olayları gerçekleştirdiği belirlendi. Şüphelilerin İstanbul'a kaçtıkları tespit edilince emniyet birimleri başarılı bir operasyonla zanlıları Bolu'da yakalayarak gözaltına aldı.

gözaltı ve yargılama süreci:

Yakalanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Yapılan işlemler sonucunda adli merciler tarafından tamamı tutuklandı. Emniyet açıklamasında, kamu düzeninin korunması ve halkın güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışmaların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Yetkililer, soruşturmanın ayrıntıları ve olası bağlantılarla ilgili incelemelerin sürdüğünü belirtti. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, benzer olayların aydınlatılması ve suç örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesine yönelik operasyonların devam edeceğini kaydetti.

ANKARA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK OPERASYON SONUCUNDA 5 KİŞİNİN BOLU’DA YAKALANDIĞINI, ŞÜPHELİLERİN TAMAMININ TUTUKLANDIĞINI AÇIKLADI.