Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0475 +0,13%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.936,78 +0,57%
EUR/USD 1,1490 +0,09%
Brent Petrol 99,29 -0,64%
--°

Ankara merkezli operasyonda yeni nesil suç örgütüne ağır darbe: beş tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışmada, Pursaklar ve Keçiören olaylarına karıştığı belirlenen 5 şüpheli İstanbul'dan Bolu'da yakalandı.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 02:04

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Ankara merkezli operasyonda yeni nesil suç örgütüne ağır darbe: beş tutuklama

operasyonun ayrıntıları:

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, yeni nesil suç örgütlerine yönelik sürdürülen soruşturmada önemli bir adım attı. Kurumun sosyal medya açıklamasına göre, soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütüldü ve Pursaklar ilçesinde meydana gelen araç kundaklama ile Keçiören ilçesinde gerçekleşen kasten yaralama olaylarına ilişkin tespitler yapıldı.

Soruşturma kapsamında 5 şüphelinin olayları gerçekleştirdiği belirlendi. Şüphelilerin İstanbul'a kaçtıkları tespit edilince emniyet birimleri başarılı bir operasyonla zanlıları Bolu'da yakalayarak gözaltına aldı.

gözaltı ve yargılama süreci:

Yakalanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Yapılan işlemler sonucunda adli merciler tarafından tamamı tutuklandı. Emniyet açıklamasında, kamu düzeninin korunması ve halkın güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışmaların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Yetkililer, soruşturmanın ayrıntıları ve olası bağlantılarla ilgili incelemelerin sürdüğünü belirtti. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, benzer olayların aydınlatılması ve suç örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesine yönelik operasyonların devam edeceğini kaydetti.

ANKARA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK OPERASYON SONUCUNDA 5 KİŞİNİN...

ANKARA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK OPERASYON SONUCUNDA 5 KİŞİNİN BOLU’DA YAKALANDIĞINI, ŞÜPHELİLERİN TAMAMININ TUTUKLANDIĞINI AÇIKLADI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
images

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi
images

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsats...
images

Keçiören'de binada kenevir üretimi iddiası: iki kişi tutuklandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Keçiören'de binada kenevir üretimi iddiası: iki kişi tutuklandı

Kırıkkale'de gece yarısı hal yangını: plastik kasalar alev aldı, bina sıçramadan kurtarıldı

TREND HABERLER

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Konya Beyşehir'de yol dışı devrilme: biçerdöver operatörü hastaneye kaldırıldı

Beyşehir'de hasat sonrası tarlalar alevlere teslim oluyor

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Dedesinin cipini izinsiz alıp Kayseri’de kaza yapan engelli sürücüye idari ceza