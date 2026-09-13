Sinop'ta emniyet müdürlüğü önünde araç motoru tutuştu, polis yangını söndürdü

olayın gelişimi:

Olay, Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi üzerindeki Sinop İl Emniyet Müdürlüğü önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre SUV tipi aracın motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler çıktı.

Alevleri fark eden görevli polis memuru, yanında bulundurduğu yangın tüpü ile hızla müdahale ederek alevleri büyümeden söndürdü. Polis müdahalesi sayesinde yangın çevreye yayılmadan kontrol altına alındı.

görüntüler ve müdahale sonrası:

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracın üzerinde soğutma çalışması yaptı ve ek önlemler aldı. Müdahalenin ardından bölgede risk değerlendirmesi yapıldı.

Polis memurunun alevlere müdahale ettiği anlar, çevredeki bir evden ve başka bir araçtan cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi; görüntülerde kısa süreli heyecan ve hızlı müdahale net şekilde görüldü.

SİNOP’TA SUV TİPİ ARACIN MOTOR KISMINDA ÇIKAN YANGIN, POLİS MEMURUNUN YANGIN TÜPÜYLE MÜDAHALESİ SONUCU BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ. HEYECAN DOLU ANLAR, ÇEVREDEKİ BİR EVDEN VE BAŞKA BİR ARAÇTAN SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ.