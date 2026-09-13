Dolar 48,5546 +0,05%
Euro 56,3209 -0,12%
Bist 14.467,25 +0,51%
Altın Gram 6.882,58 +0,04%
EUR/USD 1,1601 -0,10%
Brent Petrol 104,61 -2,81%
--°

Sinop'ta emniyet müdürlüğü önünde araç motoru tutuştu, polis yangını söndürdü

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü önünde SUV'un motor bölümünde başlayan yangın, polis memurunun yangın tüpüyle müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 03:48

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Sinop'ta emniyet müdürlüğü önünde araç motoru tutuştu, polis yangını söndürdü

olayın gelişimi:

Olay, Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi üzerindeki Sinop İl Emniyet Müdürlüğü önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre SUV tipi aracın motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler çıktı.

Alevleri fark eden görevli polis memuru, yanında bulundurduğu yangın tüpü ile hızla müdahale ederek alevleri büyümeden söndürdü. Polis müdahalesi sayesinde yangın çevreye yayılmadan kontrol altına alındı.

görüntüler ve müdahale sonrası:

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracın üzerinde soğutma çalışması yaptı ve ek önlemler aldı. Müdahalenin ardından bölgede risk değerlendirmesi yapıldı.

Polis memurunun alevlere müdahale ettiği anlar, çevredeki bir evden ve başka bir araçtan cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi; görüntülerde kısa süreli heyecan ve hızlı müdahale net şekilde görüldü.

SİNOP’TA SUV TİPİ ARACIN MOTOR KISMINDA ÇIKAN YANGIN, POLİS MEMURUNUN YANGIN TÜPÜYLE MÜDAHALESİ...

SİNOP’TA SUV TİPİ ARACIN MOTOR KISMINDA ÇIKAN YANGIN, POLİS MEMURUNUN YANGIN TÜPÜYLE MÜDAHALESİ SONUCU BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ. HEYECAN DOLU ANLAR, ÇEVREDEKİ BİR EVDEN VE BAŞKA BİR ARAÇTAN SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İstanbul'da 'Ailem Güvende' operasyonu: Beyoğlu ve Şişli'de kapsamlı aramalar
images

Keçiören'de pazar kavgası sonrası iki ayrı örgüte operasyon: 8 tutuklama
images

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu
images

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Keçiören'de pazar kavgası sonrası iki ayrı örgüte operasyon: 8 tutuklama

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi

TREND HABERLER

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Son yolculuğuna uğurlanacak Serhat Kılıç'ın tören programı açıklandı

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı