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İstanbul'da 'Ailem Güvende' operasyonu: Beyoğlu ve Şişli'de kapsamlı aramalar

Başsavcılık koordinasyonunda düzenlenen 'Ailem Güvende' operasyonunda Emniyet ve Jandarma ekipleri Beyoğlu ve Şişli'de birçok mekânda arama yaptı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 04:16

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EDİTÖR: Murat Öztürk

İstanbul'da 'Ailem Güvende' operasyonu: Beyoğlu ve Şişli'de kapsamlı aramalar

İstanbul'da 'Ailem Güvende' operasyonu: Beyoğlu ve Şişli'de kapsamlı aramalar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Beyoğlu ile Şişli ilçelerinde 'Ailem Güvende' adıyla bir operasyon gerçekleştirildi. Ekiplerin denetimleri kapsamında çok sayıda mekânda arama yapıldığı bildirildi.

operasyonun yürütülmesi:

Uygulama, başsavcılığın koordinasyonu altında sivil ve emniyet unsurlarının ortak çalışması şeklinde yürütüldü. Polis ve jandarma ekipleri belirtilen adreslerde detaylı incelemeler yaptı ve mekanlarda arama gerçekleştirdi. Operasyonun sahadaki uygulamasına ilişkin resmi makamlarca yapılan açıklama kaynaklı bilgi sınırlı tutuldu.

araştırma ve soruşturma süreci:

Yetkililer operasyonun, belirtilen hedeflere yönelik denetim ve inceleme amacı taşıdığını belirtti. Haber kaynaklarında operasyonun özellikle eşcinsel barlara yönelik denetim olarak yürütüldüğü ifade edilirken, soruşturma kapsamındaki incelemelerin sürdüğü aktarıldı. Resmi mercilerden gelecek ek bilgilere göre sürecin nasıl ilerleyeceği netleşecek.

Operasyonla ilgili detayların ve sonuçların açıklanmasının resmi kurumların yapacağı duyurulara bağlı olduğu, şu aşamada ekiplerin incelemelerine devam ettiği bildirildi.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KOORDİNESİNDE İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ VE İL JANDARMA...

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KOORDİNESİNDE İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ VE İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE BEYOĞLU VE ŞİŞLİ’DE ‘AİLEM GÜVENDE’ OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ. OPERASYON KAPSAMINDA ÇOK SAYIDA MEKANDA ARAMA YAPILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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