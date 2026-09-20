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Jandarmadan Batman'da miniklere öğretici ve eğlenceli ilköğretim haftası

Batman İl Jandarma Komutanlığı, Gültepe İlkokulu'nda İlköğretim Haftası'nı Tim Jandarma gösterimi, zırhlı araç tanıtımı ve güvenlik eğitimleriyle kutladı.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 12:02

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Jandarmadan Batman'da miniklere öğretici ve eğlenceli ilköğretim haftası

Etkinlikte neler oldu:

Batman İl Jandarma Komutanlığı personeli, Gültepe İlkokulu öğrencileriyle bir araya gelerek yeni eğitim-öğretim yılı coşkusunu paylaştı. Etkinlik, hem eğlendirici hem de eğitici unsurlar içeriyordu ve miniklerin katılımıyla renkli anlara sahne oldu.

Program içeriği:

Öğrenciler, Tim Jandarma çizgi filmini izleyerek güvenlik ve sorumluluk temalarını eğlenceli bir dille tanıdı. İzleme etkinliğini takiben uzman ekipler tarafından trafik kuralları, temel güvenlik ve kişisel emniyet konularında bilgilendirmeler yapıldı. Sunumlar, çocukların yaşına uygun örnekler ve görsellerle desteklenerek pekiştirildi.

Öğrencilerin ilgisini çeken anlar:

Etkinliğin en canlı bölümlerinden biri, zırhlı araç tanıtımıydı; öğrenciler araçları yakından görme ve sorular sorma fırsatı buldu. Ardından gösteri yapan görev köpeği, çeviklik ve itaat uygulamalarıyla büyük ilgi topladı. Bu bölümler, katılan çocuklarda merak ve heyecan uyandırdı.

Jandarma personeli, program boyunca çocuklarla iletişim kurarak güven duygusunu güçlendirmeye özen gösterdi. Etkinlik, hem bilgilendirici hem de unutulmaz anılarla dolu bir gün olarak tamamlandı ve öğrenciler mutlu bir şekilde uğurlandı.

Batman’da jandarmadan miniklere unutulmaz İlköğretim Haftası sürprizi

Batman’da jandarmadan miniklere unutulmaz İlköğretim Haftası sürprizi

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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