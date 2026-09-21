Çin büyükelçisi Batman'da yatırım ve kültür rotalarını değerlendirecek

Ziyaretin kapsamı:

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu davetiyle Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin ve beraberindeki heyet, 23-24 Eylül tarihlerinde Batman'ı ziyaret edecek. İki günlük programda yatırım, sanayi, ticaret ve kültür turizmi öncelikli gündem maddeleri olarak planlandı.

OSB'de yatırım görüşmeleri:

Programın dikkat çeken duraklarından biri Batman Organize Sanayi Bölgesi olacak. Heyet, OSB ve bazı sanayi tesislerinde incelemelerde bulunarak kentin üretim kapasitesi ve yatırım altyapısı hakkında bilgi alacak. Görüşmelerde hedef, Batman'daki yatırım fırsatlarının Çinli yatırımcılara tanıtılması, karşılıklı ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve yeni iş birlikleri için zemin oluşturulmasıdır. Ziyaret kapsamında büyükelçinin Batman Valiliği, Batman Üniversitesi ile yerel yöneticiler, meslek kuruluşları ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelmesi öngörülüyor.

Kültürel rotalar ve turizm tanıtımı:

Heyetin ikinci gününde Hasankeyf'in tarihi alanları, Mor Kiryakus Manastırı, Hallan Çemi Arkeolojik Alanı ve tarihi Malabadi Köprüsü gibi noktalar ziyaret edilecek. Amaç, Batman'ın zengin kültürel mirasını Çin heyetine tanıtmak, kentin uluslararası görünürlüğünü artırmak ve Çin turizm pazarına yönelik tanıtım imkanlarını değerlendirmektir. Programda ayrıca sanat faaliyetleri ile kadınlara yönelik sosyal destek projelerinin ele alınması da bekleniyor.

Milletvekili Nasıroğlu'nun girişimiyle gerçekleşen bu iki günlük temasların, Batman'da yeni yatırım ve ticari temasların gelişmesine, akademik iş birliklerinin güçlenmesine ve kentin Çin'de daha etkin tanıtılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

ÇİN HALK CUMHURİYETİ ANKARA BÜYÜKELÇİSİ JİANG XUEBİN