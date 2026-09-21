Buzağıyı takı yerine getirdi, düğüne renk kattı

Beklenmedik misafir salona damga vurdu:

Tekirdağ Süleymanpaşa Karadeniz Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda düzenlenen Serhat ve Büşra Cavar çiftinin nikah töreninde, davetliler takı ve hediyelerini verirken salona getirilen buzağı bir anda herkesin dikkatini çekti. Damatın çocukluk arkadaşı Berkcan Coşan tarafından getirilen hayvan, düğünün en çok konuşulan anlarından biri oldu.

Salona giriş anında konukların yoğun ilgisiyle karşılaşan buzağı, kısa sürede fotoğraf ve sohbetlerin odağı haline geldi. Organizasyona renk katan sürpriz, geleneksel takı ve para hediyelerinin yerine farklı bir armağan olarak öne çıktı.

Arkadaşlık ve gerekçesi:

Buzağıyı getiren Berkcan Coşan, hediyesinin nedenini şöyle anlattı: "Kendisiyle çocukluktan beri beraberim, yanında büyüdüm diyebilirim. Bir kan bağım yok ama gönülle beraberiz, kendisini çok seviyorum. İkimiz de hayvancılık yaptığımız için böyle bir hediye vermek istedim." Coşan, aradığı hayvanı çevrede bulamayınca Çanakkale'ye kadar gidip oradan getirdiğini söyledi.

Damat Serhat Cavar da hediyeyi sürpriz olarak nitelendirerek, "Açıkçası benim için de şaşırtıcı bir hediye oldu. Çünkü hiç beklemiyordum. Normalde altın, paradır gibi hediyeler verilir. Buzağı beklemiyordum" dedi.

Hazırlık, bakım ve davetlilerin tepkisi:

Coşan, buzağıyı düğüne getirmeden önce özel bakım yaptıklarını anlattı: "Yıkadım, taradım. Saç spreyi var kadınların kullandığı, onları sıktık üstüne. Kurutma makinesiyle kuruttuk, taradım. Bacaklarına teker teker kurdele taktım." Bu özenli hazırlık sayesinde hayvan salonda sakin kaldı ve davetlilerle etkileşime girdi.

Gelin Büşra Cavar hediyeden memnun olduğunu belirterek, "Ben çok mutlu oldum. Öncelikle Berkcan’a çok teşekkür ederim böyle bir hediye getirdiği için. Çok değişik oldu, düğünüme renk kattı. Eşim zaten hayvancılıkla uğraşıyor, Berkcan da aynı şekilde hayvancılıkla uğraşıyor. Biz çok mutlu olduk. Kendisine gözümüz gibi bakacağız" diye konuştu.

Salonda ortaya çıkan renkli görüntüler, konukların ilgisiyle birleşti ve bu sıra dışı hediye gecenin hafızalara kazınan anlarından biri oldu. Buzağı, düğündeki geleneksel kutlama atmosferine farklı bir boyut kattı ve çift ile davetliler arasında neşeli anlar yaşattı.

BUZAĞIYI BULMAK İÇİN YAKIN ÇEVREDE ARAŞTIRMA YAPAN COŞAN, ARADIĞI HAYVANI BULAMAYINCA ÇANAKKALE’YE KADAR GİTTİ. BULDUĞU BUZAĞIYI DÜĞÜN SALONUNA GETİREN COŞAN, SALONA GİRER GİRMEZ DAVETLİLERİN YOĞUN İLGİSİYLE KARŞILAŞTI.