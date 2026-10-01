Diyarbakır ticaret borsasında Engin Yeşil güven tazeledi

seçim sonuçları:

Diyarbakır Ticaret Borsası'nda yapılan seçimler, Bağlar İlçe Seçim Kurulu denetiminde Borsa konferans salonunda gerçekleştirildi. Sabah 09.00'da başlayan ve 17.00'de sona eren oy verme işlemlerinde, oy kullanma hakkı bulunan 253 üyeden 219'u sandığa gitti.

Beyaz liste ile tek liste halinde seçime giren mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Engin Yeşil ve yönetimi, kullanılan oyların tamamını alarak üyelerin desteğini yeniden kazandı. Sandıkların açılmasının ardından elde edilen sonuçlar, tüm oyların beyaz listeye çıktığını gösterdi.

oy verme süreci ve katılım:

Seçim sürecinde üyelerin yoğun katılımı dikkat çekti. Borsa toplantı salonunda yürütülen işlemler sırasında oy verme ve sayım süreçleri, Bağlar İlçe Seçim Kurulu gözetiminde tamamlandı. Tek listeyle girilen seçimde, çıkan sonuç yönetim değişikliğinden ziyade mevcut kadronun güvenoyu aldığına işaret ediyor.

başkanın mesajı:

Üçüncü döneminde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürecek olan Engin Yeşil, seçim sonrası yaptığı açıklamada kendisine güvenerek oy kullanan üyelere, seçim sürecinde görev alan Borsa çalışanlarına ve destek veren herkese teşekkür etti. Yeni dönemde de ortak akıl ve istişare anlayışıyla hareket edeceklerini belirten Yeşil, Diyarbakır'ın ekonomik gelişimine katkı sunma ve Borsa üyelerinin beklentilerini karşılama hedefleriyle çalışmaları sürdüreceklerini vurguladı.

DİYARBAKIR TİCARET BORSASININ SEÇİMLERİ TAMAMLANDI. BEYAZ LİSTE İLE TEK LİSTE HALİNDE SEÇİME GİREN MEVCUT YÖNETİM KURULU BAŞKANI ENGİN YEŞİL VE YÖNETİMİ, KULLANILAN 219 OYUN TAMAMINI ALARAK YENİDEN GÖREVE SEÇİLDİ. BÖYLECE YEŞİL, ÜYELERİN DESTEĞİNİ ALARAK GÜVEN TAZELEDİ.