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Salihli ticaret borsası'nda yeniden güven: Yetiş Aksoy dördüncü kez seçildi

Salihli Ticaret Borsası başkanlık seçimini 113 oyla kazanan Yetiş Aksoy, dördüncü kez başkan seçildi; meclis üyeleri de belirlendi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 18:54

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EDİTÖR: Berk Doğan

Salihli ticaret borsası'nda yeniden güven: Yetiş Aksoy dördüncü kez seçildi

Salihli Ticaret Borsası'nda başkanlık seçimi tamamlandı

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Salihli Ticaret Borsası'nın olağan genel kurulunda yapılan başkanlık seçimini mevcut başkan Yetiş Aksoy kazandı. Seçim, borsa hizmet binasında gerçekleştirildi ve Salihli, Köprübaşı, Kula ile Selendi ilçelerinden kayıtlı toplam 181 üyenin bulunduğu borsada iki adayın mücadelesi şeklinde geçti.

seçim süreci ve liste bilgileri:

Başkanlık yarışında beyaz listeyle göreve devam eden Yetiş Aksoy ile mavi listeyle aday olan Murat Agaya yarıştı. Üyelerin oylarıyla gerçekleştirilen seçimde kullanılan oyların dağılımı, borsanın yönetim kadrosunun belirlenmesinde belirleyici oldu.

oy dağılımı ve meclis üyeleri:

Kullanılan oyların 113'ünü alan Yetiş Aksoy yeniden başkan seçildi; diğer aday Murat Agaya 47 oy aldı ve 2 oy geçersiz sayıldı. Seçimlerde ayrıca borsanın yürütme organı için 14 Ticaret Borsası Meclis Üyesi belirlendi.

başkanın değerlendirmesi:

Göreve dördüncü kez seçilen Yetiş Aksoy, sonuçların ardından birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Aksoy, "Borsanın seçimlerinde kaybeden ve kazanan yok. Murat Agaya bizim kardeşimiz, ben de onun ağabeyim. Borsamız camiasına yakışan bir seçim oldu, hayırlı olsun" ifadelerini kullandı ve kurum içi uyumun önemine dikkat çekti.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDEKİ TİCARET BORSASI’NIN OLAĞAN GENEL KURULUNDA İKİ ADAYIN YARIŞTIĞI...

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDEKİ TİCARET BORSASI’NIN OLAĞAN GENEL KURULUNDA İKİ ADAYIN YARIŞTIĞI BAŞKANLIK SEÇİMİNİ MEVCUT BAŞKAN YETİŞ AKSOY KAZANDI. AKSOY, DÖRDÜNCÜ KEZ BAŞKANLIĞA SEÇİLEREK GÜVEN TAZELEDİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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