MHP Bandırma teşkilatı tarihi sağlık fakültesi binasındaki restorasyonu yerinde inceledi

ziyaretin ayrıntıları:

MHP Bandırma İlçe Başkanı Harun Algül ve beraberindeki heyet, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nin eski Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak kullanılan tarihi yapının restorasyon projesini yerinde inceledi.

Ziyarette Başkan Vekili Erhan Yılmaz Dizman ile Belediye Meclis Üyesi ve KAÇEP Başkanı Şevval Uysal Taş da hazır bulundu.

projenin yürütülmesi ve değerlendirme:

Restorasyon çalışmalarının yürütüldüğü tarihi yapıda Mimar Berkay Doğan ve Müteahhit Veysel Çabaş, projenin mevcut durumu ve çalışmaların ilerleyişi hakkında heyete bilgi verdi. Heyet, uygulama aşamasındaki adımları ve iş programını yerinde gözlemledi.

Yapının mimari tasarım ve güzel sanatlar amaçlı kullanılmasının planlandığı kaydedilerek, restorasyonun bu hedef doğrultusunda şekillendirildiği belirtildi. Heyet ve proje ekibi, projenin ilerleyen süreçlerine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

tarihi mirasın korunması vurgusu:

Harun Algül, restorasyon çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür ederek, tarihi yapının korunarak gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti.

MHP BANDIRMA TEŞKİLATINDAN TARİHİ YAPININ RESTORASYON PROJESİNE ZİYARET