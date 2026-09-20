Dolar 48,7794 +0,04%
Euro 56,0333 +0,05%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.912,41 -0,39%
EUR/USD 1,1488 -0,02%
Brent Petrol 98,31 -0,99%
--°

MHP Bandırma teşkilatı tarihi sağlık fakültesi binasındaki restorasyonu yerinde inceledi

MHP Bandırma İlçe Başkanı Harun Algül ve beraberindekiler, Onyedi Eylül Üniversitesi'nin eski Sağlık Bilimleri Fakültesi'ndeki restorasyon projesini inceledi.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 12:36

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Merve Çelik

MHP Bandırma teşkilatı tarihi sağlık fakültesi binasındaki restorasyonu yerinde inceledi

ziyaretin ayrıntıları:

MHP Bandırma İlçe Başkanı Harun Algül ve beraberindeki heyet, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nin eski Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak kullanılan tarihi yapının restorasyon projesini yerinde inceledi.

Ziyarette Başkan Vekili Erhan Yılmaz Dizman ile Belediye Meclis Üyesi ve KAÇEP Başkanı Şevval Uysal Taş da hazır bulundu.

projenin yürütülmesi ve değerlendirme:

Restorasyon çalışmalarının yürütüldüğü tarihi yapıda Mimar Berkay Doğan ve Müteahhit Veysel Çabaş, projenin mevcut durumu ve çalışmaların ilerleyişi hakkında heyete bilgi verdi. Heyet, uygulama aşamasındaki adımları ve iş programını yerinde gözlemledi.

Yapının mimari tasarım ve güzel sanatlar amaçlı kullanılmasının planlandığı kaydedilerek, restorasyonun bu hedef doğrultusunda şekillendirildiği belirtildi. Heyet ve proje ekibi, projenin ilerleyen süreçlerine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

tarihi mirasın korunması vurgusu:

Harun Algül, restorasyon çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür ederek, tarihi yapının korunarak gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti.

MHP BANDIRMA TEŞKİLATINDAN TARİHİ YAPININ RESTORASYON PROJESİNE ZİYARET

MHP BANDIRMA TEŞKİLATINDAN TARİHİ YAPININ RESTORASYON PROJESİNE ZİYARET

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Türkevi önünde Erdoğan'ı coşkulu karşılayış
images

Erdoğan Türkevi'nde: genel kurul için yoğun program sinyali
images

Erdoğan New York'ta: Türkevi'nden BM kürsüsüne 16. kez
images

Göçmen kökenli liderin yükselişi: Berlin'de yeni dönem

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Arnavutköy'de iş yeri sahibini 'suç örgütü mensubuyum' diye tehdit eden iki kişi yakalandı

Sincan'da akülü aracıyla balon satan genç köprüden düşerek hayatını kaybetti

Sincan İstasyon Mahallesi'nde ters yön kazası: motosiklet sürücüsü yaralandı

Türkevi önünde Erdoğan'ı coşkulu karşılayış

TREND HABERLER

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı