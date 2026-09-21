Göle teslim arazide ikinci ürün: ak darı hasadı başladı

Türkoğlu'nda suya bırakılan tarlalarda ak darı sezonu açıldı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Mahallesi çevresinde, Gavur Gölü havzasındaki arazilerin su altında kalmasıyla birlikte buğday yerine ekimi yapılan ak darı ürününde hasat dönemi başladı. Bölgede toprak nemine dayalı olarak tercih edilen ürün, bu yıl özellikle su basan tarlalarda "ikinci ürün" olarak ekildi ve çiftçilere alternatif gelir sağlıyor.

Verim, ekim alanı ve piyasa hareketleri:

Çiftçilerden alınan bilgiye göre ak darıda dönüm başına 350 ila 500 kilogram arasında verim elde ediliyor. Ürünün kilogram fiyatı geçen yıl 35 liraye kadar yükseldi. Geçen yıl ekim alanı yaklaşık 1.600-1.700 dönüm seviyesindeyken, bu yıl ekim alanı yaklaşık 7.500-8.000 dönüm civarına ulaştı. Hasat sonrası kurutulan ak darı, başta Mersin ve Gaziantep olmak üzere farklı bölgelere tüccarlar aracılığıyla gönderiliyor.

Üretim süreci ve kullanım alanları:

Ak darı, bölge üreticileri tarafından "beyaz altın" diye nitelendiriliyor. Ürünün kullanım alanları arasında kuş yemi, gıda, silaj ve hayvan yemi yer alıyor. Üreticiler, arazinin su durumuna göre ekim zamanını ayarlıyor; su basmayan dönemlerde Mayıs ayından itibaren ekim yapılırken, su altında kalan alanlarda ekimler Haziran ortasında gerçekleştirilebiliyor. Ürünün meydana gelme süresi yaklaşık 110-120 gün olup, 70 günlük süreçte kelle başak veriyor ve ardından kuşlar için geçen 40-50 günlük bekleme dönemi bulunuyor. Bu süreçte ses sistemleriyle kuşları uzaklaştırmaya çalışmak üretimin zorlayıcı yanlarından biri.

Ak darının bölgedeki çeşitliliği de dikkat çekiyor; üreticiler yaklaşık 20'nin üzerinde çeşide sahip olduğunu belirtiyor ve burada ağırlıklı olarak beyaz çeşidi tercih ediliyor. Danelik kırmızı çeşitler ise silaj ve hayvan yemi olarak değerlendiriliyor.

Çiftçilerin beklentileri ve ekonomik yansıması:

Ak darı üreticilerinden Mustafa Polat, Gavur Gölü'ndeki arazilerde ekim yaptıklarını belirterek ürünün önemli bir gelir kaynağı olduğunu söyledi. Polat, fiyatların ekim dönemine göre değiştiğini, destekleme programı sağlanırsa üreticilerin daha iyi gelir elde edebileceğini vurguladı. Ürünün bu yıl artan ekim alanı ve piyasa talebi göz önüne alındığında, bölge ekonomisine katkısının devam etmesi bekleniyor.

Özetle, Gavur Gölü havzasındaki su baskınları buğday üretimini sınırlarken, ak darı ikinci ürün olarak hem ekolojik koşullara uyum sağlıyor hem de çiftçilere alternatif gelir kanalı sunuyor. Üreticiler için verim, fiyat ve destek politikaları sezonun ekonomik bilançosunu belirleyecek en önemli etkenler arasında yer alıyor.

TÜRKOĞLU İLÇESİNDE GAVUR GÖLÜ HAVZASININ SULAR ALTINDA KALMASI NEDENİYLE BUĞDAY YERİNE EKİMİ YAPILAN AK DARI ÜRÜNÜN DE HASAT DÖNEMİ BAŞLADI.