Gün ortasında pompalı tüfekle eşini öldürdü, sokakta dört kişiyi yaraladı

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde meydana gelen olayda, iddialara göre akşam saatleri yerine dün öğle saatlerinden sonra Harun Keklikçi (32) ile eşi Merve Keklikçi arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Evdeki pompalı tüfekle eşine ateş açan Harun Keklikçi, daha sonra sokağa çıkarak çevreye rastgele ateş etti.

olayın gelişimi:

Olay, 60. Yıl Mahallesi’nde gerçekleşti. Polis ve sağlık ekiplerine yapılan ihbar sonrasında bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yapılan ilk incelemede Merve Keklikçi’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Sokakta bulunan Hatice Ö. (53) ile üç çocuğun da yaralandığı, yaralıların hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Olay yerinde güvenlik önlemleri alan ekipler, kısa süre içinde şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan incelemede öldüğü tespit edilen Merve Keklikçi’nin cesedi Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na götürüldü; cenazesi işlemlerinin ardından memleketi Kilis’te defnedildi.

soruşturma ve adli süreç:

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan Harun Keklikçi, emniyetteki işlemler ve sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Hakimlikçe kasten öldürme ve yaralama suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İlgili birimler olay yerinde delil çalışması yaparken, çevredeki görgü tanıklarının ifadelerine başvurulduğu aktarılıyor. Yetkililer, soruşturmanın tamamlanmasının ardından kamuoyunu bilgilendireceklerini bildirdi.

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