Dolar 48,8149 +0,01%
Euro 55,9982 +0,08%
Bist 13.337,69 +0,40%
Altın Gram 6.835,67 -0,65%
EUR/USD 1,1467 -0,02%
Brent Petrol 97,69 +1,51%
--°

Tunceli valiliği huzurun sürdüğünü, suç oranlarının düştüğünü vurguladı

Tunceli Valiliği, kentteki organize suç ve uyuşturucu iddialarını reddetti; önceki yıllarla kıyaslandığında genel suç oranlarının düştüğünü açıkladı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 19:07

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Tunceli valiliği huzurun sürdüğünü, suç oranlarının düştüğünü vurguladı

Tunceli valiliği'nden genel değerlendirme

Tunceli Valiliği, kentte organize suç, uyuşturucu ve asayiş olaylarının arttığı yönündeki kamuoyundaki iddialara ilişkin kapsamlı bir açıklama yaptı. Valilik, önceki yıllarla yapılan karşılaştırmalarda suç oranlarında genel bir artış bulunmadığını, aksine düşüş yaşandığını belirtti.

iddiaların kaynağı ve valiliğin yanıtı:

Açıklamada, bazı gruplar ve müzahir şahıslar tarafından ilde organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin arttığı ve özellikle uyuşturucu kullanım ve ticaretinde yükseliş olduğu yönünde olumsuz bir algı oluşturmaya yönelik çabalar gözlemlendiği ifade edildi. Bu iddiaların doğru bilgilendirme gereğini doğurduğu vurgulanırken, valilik verilerin kent genelinde suç oranının düşük şehirler arasında yer aldığını gösterdiğini aktardı.

güvenlik çalışmaları ve uygulanan tedbirler:

Valilik, vatandaşların huzur ve güvenliğinin korunması amacıyla kolluk kuvvetlerinin güvenlik ve asayiş hizmetlerini 7 gün 24 saat esasına göre, kesintisiz ve kararlılıkla yürüttüğünü kaydetti. Son dönemde narkotik suçlarla mücadeleden organize suçlara, asayiş olaylarından kamu düzeninin korunmasına kadar birçok alanda önemli çalışmalar yapıldığı, suç teşkil eden eylemlere ve bunları gerçekleştiren şahıslara yönelik gerekli adli ve idari işlemlerin gecikmeksizin tesis edildiği belirtildi.

Valilik açıklamasında ayrıca Tunceli’nin huzur ve güven ortamının korunmasının öncelik olmaya devam edeceği vurgulandı. Metinde, "Uyuşturucunun ismine dahi tahammülümüz yoktur" ifadesiyle uyuşturucu suçlarına karşı sıfır tolerans politikası yinelendi ve son suçlu yakalanıncaya kadar mücadelenin kesintisiz süreceği taahhüt edildi.

Sonuç olarak valiliğin açıklaması, kentteki güvenlik durumuna dair ortaya atılan iddialara doğrudan yanıt niteliğinde oldu ve mevcut verilerin ışığında genel bir artış yerine düşüş eğiliminin bulunduğu mesajı verildi.

TUNCELİ VALİLİĞİ, KENTTE ORGANİZE SUÇ, UYUŞTURUCU VE ASAYİŞ OLAYLARININ ARTTIĞI YÖNÜNDEKİ...

TUNCELİ VALİLİĞİ, KENTTE ORGANİZE SUÇ, UYUŞTURUCU VE ASAYİŞ OLAYLARININ ARTTIĞI YÖNÜNDEKİ İDDİALARA İLİŞKİN YAPTIĞI AÇIKLAMADA, ÖNCEKİ YILLARLA KIYASLANDIĞINDA SUÇ ORANLARINDA GENEL BİR ARTIŞ BULUNMADIĞINI, AKSİNE DÜŞÜŞ YAŞANDIĞINI BİLDİRDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yurt güvenliğinde güçlendirme: 120 özel güvenlik görevlisi eğitime katıldı
images

Erzurum adliyesi'nde suçlara karşı eş güdümlü hukuk hamlesi
images

Oyun oynarken geri manevra yapan aracın altında kalan 4 yaşındaki çocuk ağır yar...
images

Okul güvenliği için eşgüdüm: 81 ilin valileri Erzincan'da toplandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erzurum adliyesi'nde suçlara karşı eş güdümlü hukuk hamlesi

Erken fark edilmeyen işitme kayıpları dil ve konuşma gelişimini gerileyebilir

Gaipler köyünde 220 metrelik sondajla içme suyu çalışmaları hız kazandı

Oyun oynarken geri manevra yapan aracın altında kalan 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

TREND HABERLER

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı