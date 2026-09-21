Tunceli valiliği huzurun sürdüğünü, suç oranlarının düştüğünü vurguladı

Tunceli valiliği'nden genel değerlendirme

Tunceli Valiliği, kentte organize suç, uyuşturucu ve asayiş olaylarının arttığı yönündeki kamuoyundaki iddialara ilişkin kapsamlı bir açıklama yaptı. Valilik, önceki yıllarla yapılan karşılaştırmalarda suç oranlarında genel bir artış bulunmadığını, aksine düşüş yaşandığını belirtti.

iddiaların kaynağı ve valiliğin yanıtı:

Açıklamada, bazı gruplar ve müzahir şahıslar tarafından ilde organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin arttığı ve özellikle uyuşturucu kullanım ve ticaretinde yükseliş olduğu yönünde olumsuz bir algı oluşturmaya yönelik çabalar gözlemlendiği ifade edildi. Bu iddiaların doğru bilgilendirme gereğini doğurduğu vurgulanırken, valilik verilerin kent genelinde suç oranının düşük şehirler arasında yer aldığını gösterdiğini aktardı.

güvenlik çalışmaları ve uygulanan tedbirler:

Valilik, vatandaşların huzur ve güvenliğinin korunması amacıyla kolluk kuvvetlerinin güvenlik ve asayiş hizmetlerini 7 gün 24 saat esasına göre, kesintisiz ve kararlılıkla yürüttüğünü kaydetti. Son dönemde narkotik suçlarla mücadeleden organize suçlara, asayiş olaylarından kamu düzeninin korunmasına kadar birçok alanda önemli çalışmalar yapıldığı, suç teşkil eden eylemlere ve bunları gerçekleştiren şahıslara yönelik gerekli adli ve idari işlemlerin gecikmeksizin tesis edildiği belirtildi.

Valilik açıklamasında ayrıca Tunceli’nin huzur ve güven ortamının korunmasının öncelik olmaya devam edeceği vurgulandı. Metinde, "Uyuşturucunun ismine dahi tahammülümüz yoktur" ifadesiyle uyuşturucu suçlarına karşı sıfır tolerans politikası yinelendi ve son suçlu yakalanıncaya kadar mücadelenin kesintisiz süreceği taahhüt edildi.

Sonuç olarak valiliğin açıklaması, kentteki güvenlik durumuna dair ortaya atılan iddialara doğrudan yanıt niteliğinde oldu ve mevcut verilerin ışığında genel bir artış yerine düşüş eğiliminin bulunduğu mesajı verildi.

TUNCELİ VALİLİĞİ, KENTTE ORGANİZE SUÇ, UYUŞTURUCU VE ASAYİŞ OLAYLARININ ARTTIĞI YÖNÜNDEKİ İDDİALARA İLİŞKİN YAPTIĞI AÇIKLAMADA, ÖNCEKİ YILLARLA KIYASLANDIĞINDA SUÇ ORANLARINDA GENEL BİR ARTIŞ BULUNMADIĞINI, AKSİNE DÜŞÜŞ YAŞANDIĞINI BİLDİRDİ.