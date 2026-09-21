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erdemli'de tırla çarpışan motosiklet savrularak kamyonete girdi: 1 ölü, 1 yaralı

Mersin Erdemli'de D-400'de tırla çarpışan motosiklet park halindeki kamyonete çarptı; sürücü öldü, 14 yaşındaki oğlu yaralandı, tır sürücüsü gözaltında.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 19:18

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EDİTÖR: Burcu Kaya

erdemli'de tırla çarpışan motosiklet savrularak kamyonete girdi: 1 ölü, 1 yaralı

erdemli'de zincirleme kazada bir kişi yaşamını yitirdi

Mersin’in Erdemli ilçesinde meydana gelen kazada, tırla çarpışan motosikletin savrulup park halindeki bir kamyonete çarpması sonucu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, arkasında oturan 14 yaşındaki oğlu yaralandı.

kaza ve olay yeri müdahalesi:

Kaza, D-400 kara yolu Alata Mahallesi sınırları içinde kaydedildi. İlçe merkezine doğru seyir halinde olan Samir Kebi (43) idaresindeki 33 MC 7377 plakalı motosiklet ile aynı yönde giden Y. D. yönetimindeki 01 AEF 303 plakalı tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet savrularak park halindeki kamyonetin arkasına çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine 112 Acil Komuta Merkezi ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerinde yapılan müdahalede motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi; arkasında oturan 14 yaşındaki çocuk ise ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücünün naaşı, savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü.

görüntüler ve soruşturmanın seyri:

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı; görüntülerde motosikletin tırla çarpışma sonrası savrularak kamyonetin arkasına girdiği anlar yer alıyor. Kaza ile ilgili soruşturma sürerken, tır sürücüsü Y. D. gözaltına alındı ve işlemler devam ediyor.

MERSİN&#039;İN ERDEMLİ İLÇESİNDE TIR İLE ÇARPIŞIP SAVRULARAK KAMYONETE VURAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ...

MERSİN'İN ERDEMLİ İLÇESİNDE TIR İLE ÇARPIŞIP SAVRULARAK KAMYONETE VURAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ, ARKADA OTURAN OĞLU İSE YARALANDI. KAZA ANI İSE GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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