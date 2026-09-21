Tavşanlı'da kavşakta çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı

Kaza yeri ve müdahale:

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, merkezdeki Haşim Benli Bulvarı üzerinde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.B. idaresindeki 03 ACK 258 plakalı otomobil kaymakamlık istikametinden gelerek sola dönüş yapmak isterken, karşı yönden gelen E.G. yönetimindeki 43 AFF 872 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü E.G., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma ve trafik akışı:

Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre aksadı; araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlattı ve yaşanan hasar ile yaralanma bilgilerini kayda geçirdi. Resmi açıklamalar ve soruşturma sonuçları bekleniyor.

TAVŞANLI İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI