Dolar 48,8149 +0,01%
Euro 55,9982 +0,08%
Bist 13.337,69 +0,40%
Altın Gram 6.835,67 -0,65%
EUR/USD 1,1467 -0,02%
Brent Petrol 97,69 +1,51%
--°

Tavşanlı'da kavşakta çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı

Haşim Benli Bulvarı'nda otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü E.G. yaralandı; ekipler olay yerine sevk edildi ve hasta hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 19:21

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Tavşanlı'da kavşakta çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı

Kaza yeri ve müdahale:

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, merkezdeki Haşim Benli Bulvarı üzerinde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.B. idaresindeki 03 ACK 258 plakalı otomobil kaymakamlık istikametinden gelerek sola dönüş yapmak isterken, karşı yönden gelen E.G. yönetimindeki 43 AFF 872 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü E.G., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma ve trafik akışı:

Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre aksadı; araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlattı ve yaşanan hasar ile yaralanma bilgilerini kayda geçirdi. Resmi açıklamalar ve soruşturma sonuçları bekleniyor.

TAVŞANLI İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1...

TAVŞANLI İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yurt güvenliğinde güçlendirme: 120 özel güvenlik görevlisi eğitime katıldı
images

Erzurum adliyesi'nde suçlara karşı eş güdümlü hukuk hamlesi
images

Oyun oynarken geri manevra yapan aracın altında kalan 4 yaşındaki çocuk ağır yar...
images

Okul güvenliği için eşgüdüm: 81 ilin valileri Erzincan'da toplandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erzurum adliyesi'nde suçlara karşı eş güdümlü hukuk hamlesi

Erken fark edilmeyen işitme kayıpları dil ve konuşma gelişimini gerileyebilir

Gaipler köyünde 220 metrelik sondajla içme suyu çalışmaları hız kazandı

Oyun oynarken geri manevra yapan aracın altında kalan 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

TREND HABERLER

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı