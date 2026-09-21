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Kimliği tespit edildi: Filo Jet faciasında 19 Eylül'de bulunan kişi Mehmet Bayhan çıktı

Girne açıklarındaki Filo Jet faciasında 19 Eylül'de naaşı bulunan kişinin kimliği tespit edildi; ölen kişinin Mehmet Bayhan olduğu açıklandı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 19:22

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kimliği tespit edildi: Filo Jet faciasında 19 Eylül'de bulunan kişi Mehmet Bayhan çıktı

Filo Jet faciası ve arama çalışmaları

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen Filo Jet yolcu gemisi faciasında kayıpları bulma çalışmaları sürüyor. Olayın ilk anından itibaren KKTC'nin ilgili kurumları arama-kurtarma ve kimlik tespit süreçlerini yürütüyor.

Kimlik tespiti ve resmi açıklama

19 Eylül'de naaşına ulaşılan kişinin kimlik tespit işlemleri tamamlandı. KKTC Başbakanı Ünal Üstel tarafından yapılan açıklamada, incelemeler sonucunda hayatını kaybeden kişinin Mehmet Bayhan olduğunun kesinleştiği bildirildi.

Başbakan Üstel, çalışmaların kayıplara ulaşılması ve ailelerin yaşadığı belirsizliğin giderilmesi amacıyla ilgili tüm kurumlar tarafından hassasiyet ve kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı ve 'Merhum Mehmet Bayhan’a Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum' dedi.

Vaka sayısı ve devam eden aramalar

Filo Jet faciasında doğrulanan can kaybı sayısı 15'e yükselirken, halen 13 kayıp kişi için arama çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, bölgedeki operasyonların öncelikle kayıplara ulaşma ve ailelerin bilgi edinmesini sağlama odaklı yürütüldüğünü belirtiyor.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC) AÇIKLARINDA MEYDANA GELEN DENİZ FACİASINDA KAYIP OLAN VE 19...

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC) AÇIKLARINDA MEYDANA GELEN DENİZ FACİASINDA KAYIP OLAN VE 19 EYLÜL’DE NAAŞINA ULAŞILAN KİŞİNİN MEHMET BAYHAN OLDUĞU BELİRLENDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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