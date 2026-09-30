Belediye başkan yardımcısı göreve döndü, dosyada tutuklu sanık kalmadı

göreve dönüş ve son durum:

Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Han, geçtiğimiz hafta pazartesi gününden itibaren belediyedeki makamında görevine geri döndü. Han, belediyedeki çalışma alanına dönmüş olmakla birlikte henüz resmi bir görevlendirme veya sorumluluk yazısı almadı.

Han hakkında yürütülen soruşturma sürecinde tutuklanmış, hazırlanan iddianamenin tamamlanmasının ardından 9 Temmuz tarihinde tahliye edilmişti. Belediye içinde yeniden çalışmaya başlaması, hem idari hem de hukuki süreç açısından dikkate değer bulunuyor.

soruşturmanın seyri ve yargılama:

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma, belediyede imar ve ruhsat işlemlerine ilişkin usulsüzlük ve maddi menfaat sağlandığı iddiaları üzerine 26 Mart 2026 tarihinde düzenlenen bir operasyonla başlamıştı. Bu operasyon kapsamında bazı kamu görevlileri gözaltına alınmış ve tutuklamalar gerçekleşmişti.

İddianame sürecinin tamamlanmasının ardından, Han'ın tahliyesinin ardından tutuklu yargılanmaya devam eden üç belediye çalışanı da 28 Eylül tarihinde çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Böylelikle dosya kapsamında artık tutuklu sanık bulunmuyor; ancak yargılama süreci mahkemede devam ediyor.

Yetkililer, soruşturma kapsamındaki iddiaların ayrıntılarının yargı süreciyle birlikte netleşeceğini ve adli sürecin sonucunun beklenmesi gerektiğini vurguluyor. Belediye yönetimi ise Han'ın dönüşünü, kurum içi işleyişin sürdürülebilirliği açısından önemli bir adım olarak değerlendiriyor.

ÖZGÜR HAN