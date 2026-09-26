İnegöl Kafkasspor penaltılarla farklı kazandı

maç özeti:

İnegöl Kafkasspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup 4. hafta maçında sahasında GMG Kastamonuspor'u 4-1 mağlup etti. Karşılaşma, İnegöl İlçe Stadı'nda oynandı ve hakem triosu Şevket Teker, Ahmet Oğuz Yılmaz ve Halil Tolgahan Demir'den oluştu.

Ev sahibi ekibin gollerini Batuhan Doğrukıran (31. dk pen, 71. dk pen, 77. dk) kaydetti; maçın son bölümlerinde Doğukan İnci (86. dk) skoru perçinledi. Konuk takımın tek golünü ise Mert Çalışkan (51. dk) attı.

kırılma anları:

İnegöl Kafkasspor, ilk yarıda Batuhan'ın 31. dakikadaki penaltısıyla öne geçti. GMG Kastamonuspor ikinci yarıda 51. dakikada Mert Çalışkan ile eşitliği sağladı ancak maçın kaderini ikinci yarının son bölümündeki penaltı belirledi. 71. dakikadaki penaltı golüyle tekrar öne geçen ev sahibi, 77. dakikada Batuhan ile farkı üçe çıkardı. Son sözü 86. dakikada Doğukan İnci söyleyerek skoru 4-1'e taşıdı. Maç boyunca fiziksel mücadele ve kartlar oyunun temposunu etkiledi.

kadrolar ve değişiklikler:

İnegöl Kafkasspor: Mustafa Güngör, Murat Fatih Türk, Kerem Paykoç, Poyraz Gelen, Hasan Bekil, Serdar Güncü, Ertuğrul Şenlikoğlu, Mansur Aykut Demirci (Ömer Yılmaz dk. 78), Ahmet Sun (Doğukan İnci dk. 57), Onur Toroman (Kutay Kurt dk. 90), Batuhan Doğrukıran (Adnan Gülen dk. 90).

GMG Kastamonuspor: Deniz Çörtlen, Samet Tarık Güler (Enes Demirci dk. 82), Erdem Reis, Gökmen Özince, Emir Açıkgöz (Niyazi Kılıç dk. 46), Serdar Avkaroğlu, Mert Çalışkan, Kerim Temizkan (Ahmethan Köse dk. 82), Yasin Başaytaç (Oğuzhan Duman dk. 88), Doruk Parlak, Necati Bilgiç (Deniz Güngör dk. 90+3).

Sarı kartlar: İnegöl Kafkasspor'dan Mansur Demirci, Fatih Türk, Serdar Güncü, Ömer Yılmaz; GMG Kastamonuspor'dan Mert Çalışkan, Doruk Parlak, Necati Bilgiç, Enes Demirci sarı kart gördü.

TFF 2. LİG BEYAZ GRUP 4. HAFTA MAÇINDA İNEGÖL KAFKAS, SAHASINDA GMG KASTAMONUSPOR'U 4-1 MAĞLUP ETTİ