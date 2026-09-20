Keçiören'de binada kenevir üretimi iddiası: iki kişi tutuklandı

Keçiören'de koku şikayeti üzerine operasyon:
Ankara Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Subayevleri Mahallesi Şabanözü Sokak'ta bir binadan yayılan koku ihbarı üzerine adrese giderek soruşturma başlattı. Yapılan incelemede, binada uyuşturucu üretildiği tespit edildi.
ele geçirilenler:
Operasyon sırasında toplam 1818 gram esrar ile 8 kök kenevir ele geçirildi.
şüphelilerin durumu:
Uyuşturucu ürettiği belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Keçiören'de uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
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