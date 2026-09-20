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Keçiören'de binada kenevir üretimi iddiası: iki kişi tutuklandı

Keçiören'de koku ihbarıyla yapılan operasyonda Subayevleri Mahallesi'ndeki adreste 1818 gram esrar ve 8 kök kenevir ele geçirildi, iki kişi tutuklandı.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 03:10

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Keçiören'de binada kenevir üretimi iddiası: iki kişi tutuklandı

Keçiören'de koku şikayeti üzerine operasyon:

Ankara Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Subayevleri Mahallesi Şabanözü Sokak'ta bir binadan yayılan koku ihbarı üzerine adrese giderek soruşturma başlattı. Yapılan incelemede, binada uyuşturucu üretildiği tespit edildi.

ele geçirilenler:

Operasyon sırasında toplam 1818 gram esrar ile 8 kök kenevir ele geçirildi.

şüphelilerin durumu:

Uyuşturucu ürettiği belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Keçiören&#039;de uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Keçiören'de uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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