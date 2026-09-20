Kırıkkale'de gece yarısı hal yangını: plastik kasalar alev aldı, bina sıçramadan kurtarıldı

Kırıkkale'de gece yarısı hal yangını

Kırıkkale'nin Yeni Mahalle semtinde saat 00:45 civarında sebze ve meyve halinde büyük panik yaşandı. Hal içinde bulunan plastik kasalar henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuştu. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, yangını binaya ve park halindeki araçlara sıçramadan kontrol altına aldı.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına su ve köpük ile müdahale etti. Ekiplerin hızlı çalışması sayesinde alevler geniş bir alana yayılmadan söndürüldü. İtfaiye çavuşu Aktan Yaşar, "Geldiğimizde kasaların tutuşması sonucu yangın devam ediyordu. Su ve köpükle müdahale ederek yangını kısa zamanda söndürdük. Binaya sirayet etmesini engelledik. Şu anda binada herhangi bir sıkıntımız yok. Yangın şu anda kontrol altında. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Soruşturma ve hasar tespiti:

Yangında can kaybı veya yaralanma bildirilmedi; ancak olayda maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı. İtfaiye ekipleri ise soğutma çalışmalarına devam ederek benzer riskleri engellemeye çalışıyor.

KIRIKKALE’DE SEBZE VE MEYVE HALİNDE BULUNAN PLASTİK KASALAR ALEVLERE TESLİM OLDU. İTFAİYE EKİPLERİNİN HIZLI MÜDAHALESİYLE YANGIN BİNAYA SIÇRAMADAN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ.