Dolar 48,7794 +0,04%
Euro 56,0333 +0,05%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.912,41 -0,39%
EUR/USD 1,1488 -0,02%
Brent Petrol 98,31 -0,99%
--°

Kütahya'da TR33 bölgesine hizmet verecek doğal gaz sayaç kalibrasyon merkezi kuruluyor

Kütahya OSB öncülüğünde TR33-ESKAM kuruluyor; 500 m² tesiste evsel, ticari ve sanayi sayaçlarının test ve kalibrasyonu yapılacak; ilk yılda 24 bin, olgunlukta 60 bin hedefi.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 10:23

GÜNCELLEME: 20 Eylül 2026 - 10:31

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: İrem Özkan

Kütahya'da TR33 bölgesine hizmet verecek doğal gaz sayaç kalibrasyon merkezi kuruluyor

TR33-ESKAM ile bölgesel sayaç hizmeti Kütahya'da şekilleniyor

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) öncülüğünde, TR33 Bölgesi Evsel ve Sanayi Tipi Doğal Gaz Sayacı Kalibrasyon Merkezi (TR33-ESKAM) kurulması planlanıyor. Proje kapsamında doğal gaz sayaçlarının test ve kalibrasyon işlemleri burada gerçekleştirilecek ve bölgedeki mevcut ihtiyaçların Kütahya'dan karşılanması hedeflenecek.

projenin ortakları ve finansmanı:

Projenin yararlanıcısı Kütahya OSB olup, proje ortağı konumunda Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası ile Kütahya Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi bulunuyor. TR33-ESKAM'ın, Zafer Kalkınma Ajansının Güdümlü Proje Desteği kapsamında hayata geçirilmesi öngörülüyor. Projenin makine ve ekipman bütçesi toplam 29 milyon 484 bin TL olarak belirlenirken, bunun 22 milyon 113 bin TL'sinin ajans desteği ve 7 milyon 371 bin TL'sinin eş finansmanla karşılanması planlanıyor.

tesis, kapasite ve hizmet bölgesi:

Merkezin 500 metrekare kapalı alanda kurulması planlanıyor. Burada evsel, ticari ve sanayi tipi doğal gaz sayaçlarının test ve kalibrasyon işlemleri yapılacak; merkezin ilk işletme yılında yaklaşık 24 bin, teknik ve ticari olgunluk döneminde ise yıllık 60 bin sayaç kapasitesine ulaşması hedefleniyor.

Mevcut durumda TR33 Bölgesi'nde doğrudan sayaç kalibrasyon hizmeti sunan bir merkezin bulunmaması sebebiyle sayaçlar bölge dışındaki tesislere gönderiliyor. TR33-ESKAM ile bu ihtiyacın Kütahya'dan karşılanması amaçlanıyor. Projenin ilk aşamasında Kütahya, Isparta ve Burdur'a; sonraki aşamalarda ise Afyonkarahisar, Manisa, Uşak, İzmir, Aydın, Denizli ve Muğla'ya hizmet verilmesi planlanıyor. Böylece merkezin zamanla Ege Bölgesi'ne ve ilerleyen dönemde Türkiye'nin farklı bölgelerine hizmet sunabilecek bir yapıya dönüşmesi hedefleniyor.

iş birliği protokolleri ve sürdürülebilirlik hedefleri:

Proje kapsamında Kütahya OSB ile Torosgaz Kütahya Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. arasında iş birliği ve iyi niyet protokolü imzalandı. Protokolle Torosgaz’ın Kütahya, Isparta ve Burdurdaki sayaç kalibrasyon ihtiyaçlarını öncelikli olarak TR33-ESKAM’dan karşılaması öngörülüyor.

Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, projenin Kütahya'nın sanayi altyapısına yeni bir uzmanlık alanı kazandıracağını ve merkezin sadece Kütahya'ya değil çevre illere de hizmet verebilecek altyapı oluşturacağını belirtti. TR33-ESKAM ile sayaçların yeniden kullanıma kazandırılması, yeni sayaç ihtiyacının azaltılması ve lojistik süreçlerin kısaltılması sayesinde kaynak verimliliği ile döngüsel ekonomi'ye katkı sağlanması da hedefleniyor.

KÜTAHYA OSB YÖNETİM KURULU BAŞKANI TOLGA ESKİOĞLU, PROJENİN KÜTAHYA&#039;NIN SANAYİ ALTYAPISINA YENİ...

KÜTAHYA OSB YÖNETİM KURULU BAŞKANI TOLGA ESKİOĞLU, PROJENİN KÜTAHYA'NIN SANAYİ ALTYAPISINA YENİ BİR UZMANLIK ALANI KAZANDIRACAĞINI BELİRTEREK, MERKEZİN YALNIZCA KÜTAHYA'YA DEĞİL, ÇEVRE İLLERE VE İLERLEYEN DÖNEMDE TÜRKİYE'NİN FARKLI BÖLGELERİNE HİZMET VEREBİLECEK BİR ALTYAPI OLUŞTURACAĞINI İFADE ETTİ.

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gençler projeleriyle parladı: Deneyap uygulama sınavı Aydın’da sona erdi
images

Sahada müdahale için robot ambulansı göreve hazırlanıyor
images

Van'da 453 genç proje tasarım sınavında yeteneklerini sergiledi
images

Şanlıurfa TEKNOFEST'e hazırlanıyor: GAP Havalimanı'nda son prova

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Arnavutköy'de iş yeri sahibini 'suç örgütü mensubuyum' diye tehdit eden iki kişi yakalandı

Sincan'da akülü aracıyla balon satan genç köprüden düşerek hayatını kaybetti

Sincan İstasyon Mahallesi'nde ters yön kazası: motosiklet sürücüsü yaralandı

Türkevi önünde Erdoğan'ı coşkulu karşılayış

TREND HABERLER

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı