Kütahya'da TR33 bölgesine hizmet verecek doğal gaz sayaç kalibrasyon merkezi kuruluyor

TR33-ESKAM ile bölgesel sayaç hizmeti Kütahya'da şekilleniyor

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) öncülüğünde, TR33 Bölgesi Evsel ve Sanayi Tipi Doğal Gaz Sayacı Kalibrasyon Merkezi (TR33-ESKAM) kurulması planlanıyor. Proje kapsamında doğal gaz sayaçlarının test ve kalibrasyon işlemleri burada gerçekleştirilecek ve bölgedeki mevcut ihtiyaçların Kütahya'dan karşılanması hedeflenecek.

projenin ortakları ve finansmanı:

Projenin yararlanıcısı Kütahya OSB olup, proje ortağı konumunda Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası ile Kütahya Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi bulunuyor. TR33-ESKAM'ın, Zafer Kalkınma Ajansının Güdümlü Proje Desteği kapsamında hayata geçirilmesi öngörülüyor. Projenin makine ve ekipman bütçesi toplam 29 milyon 484 bin TL olarak belirlenirken, bunun 22 milyon 113 bin TL'sinin ajans desteği ve 7 milyon 371 bin TL'sinin eş finansmanla karşılanması planlanıyor.

tesis, kapasite ve hizmet bölgesi:

Merkezin 500 metrekare kapalı alanda kurulması planlanıyor. Burada evsel, ticari ve sanayi tipi doğal gaz sayaçlarının test ve kalibrasyon işlemleri yapılacak; merkezin ilk işletme yılında yaklaşık 24 bin, teknik ve ticari olgunluk döneminde ise yıllık 60 bin sayaç kapasitesine ulaşması hedefleniyor.

Mevcut durumda TR33 Bölgesi'nde doğrudan sayaç kalibrasyon hizmeti sunan bir merkezin bulunmaması sebebiyle sayaçlar bölge dışındaki tesislere gönderiliyor. TR33-ESKAM ile bu ihtiyacın Kütahya'dan karşılanması amaçlanıyor. Projenin ilk aşamasında Kütahya, Isparta ve Burdur'a; sonraki aşamalarda ise Afyonkarahisar, Manisa, Uşak, İzmir, Aydın, Denizli ve Muğla'ya hizmet verilmesi planlanıyor. Böylece merkezin zamanla Ege Bölgesi'ne ve ilerleyen dönemde Türkiye'nin farklı bölgelerine hizmet sunabilecek bir yapıya dönüşmesi hedefleniyor.

iş birliği protokolleri ve sürdürülebilirlik hedefleri:

Proje kapsamında Kütahya OSB ile Torosgaz Kütahya Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. arasında iş birliği ve iyi niyet protokolü imzalandı. Protokolle Torosgaz’ın Kütahya, Isparta ve Burdurdaki sayaç kalibrasyon ihtiyaçlarını öncelikli olarak TR33-ESKAM’dan karşılaması öngörülüyor.

Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, projenin Kütahya'nın sanayi altyapısına yeni bir uzmanlık alanı kazandıracağını ve merkezin sadece Kütahya'ya değil çevre illere de hizmet verebilecek altyapı oluşturacağını belirtti. TR33-ESKAM ile sayaçların yeniden kullanıma kazandırılması, yeni sayaç ihtiyacının azaltılması ve lojistik süreçlerin kısaltılması sayesinde kaynak verimliliği ile döngüsel ekonomi'ye katkı sağlanması da hedefleniyor.

KÜTAHYA OSB YÖNETİM KURULU BAŞKANI TOLGA ESKİOĞLU, PROJENİN KÜTAHYA'NIN SANAYİ ALTYAPISINA YENİ BİR UZMANLIK ALANI KAZANDIRACAĞINI BELİRTEREK, MERKEZİN YALNIZCA KÜTAHYA'YA DEĞİL, ÇEVRE İLLERE VE İLERLEYEN DÖNEMDE TÜRKİYE'NİN FARKLI BÖLGELERİNE HİZMET VEREBİLECEK BİR ALTYAPI OLUŞTURACAĞINI İFADE ETTİ.