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Teknolojiyle buluşma noktası: Diyarbakır'da TEKNOFEST coşkusu

Diyarbakır Mezopotamya Fuarı'nda düzenlenen TEKNOFEST’e gençler akın etti; yapay zeka, robotik, biyoteknoloji ve çip tasarımı projeleri sergileniyor.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 11:38

GÜNCELLEME: 20 Eylül 2026 - 11:43

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EDİTÖR: Taylan Polat

Teknolojiyle buluşma noktası: Diyarbakır'da TEKNOFEST coşkusu

TEKNOFEST Diyarbakır'da

TEKNOFEST’in Güneydoğu heyecanı Diyarbakır’a taşındı. Mezopotamya Fuar ve Kongre Merkezi'ne akın eden teknoloji meraklıları, festival alanında sergilenen projeleri ve yarışmaları yakından takip ediyor. Etkinlik, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında gençlerin fikirlerini gerçeğe dönüştürmelerine olanak tanıyor.

Yarışma alanları ve öne çıkan kategoriler:

Farklı kategorilerde düzenlenen yarışmalarda yapay zeka, robotik, jet motoru, biyoteknoloji, çip tasarımı ile elektronik harp gibi alanlarda geliştirilen projeler yarışıyor. Ayrıca günlük yaşamı kolaylaştırmaya yönelik çözümler de sergileniyor; katılımcılar prototiplerini ve sunumlarını ziyaretçilere anlatma fırsatı buluyor.

Etkinlik takvimi ve ziyaretçi bilgileri:

16 Eylül’de Dicle Üniversitesi’nde startı verilen TEKNOFEST, bugün tamamlanacak. Bilimsel ve teknolojik yenilikleri yerinde görmek isteyenler etkinliği Mezopotamya Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaret edebilir. Organizasyon, bölgedeki genç yetenekleri görünür kılarken, yarışmalar katılımcılara hem rekabet hem de iş birliği imkanı sunuyor.

TEKNOLOJİ YARIŞMALARIYLA DOLU BU EŞSİZ DENEYİMİ YAŞAMAK İSTEYEN BİNLERCE KİŞİ, MEZOPOTAMYA FUAR VE...

TEKNOLOJİ YARIŞMALARIYLA DOLU BU EŞSİZ DENEYİMİ YAŞAMAK İSTEYEN BİNLERCE KİŞİ, MEZOPOTAMYA FUAR VE KONGRE MERKEZİ'NE AKIN ETTİ.

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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