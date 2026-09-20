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Marmara Adaları'nda ibadet alanları kışa temiz halılarla hazırlanıyor

Marmara Adalar Belediyesi, ada genelindeki camilerin halılarını yıkayarak ibadet alanlarının hijyenini sağlıyor; uygulama her yıl iki kez tekrarlanıyor.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 11:42

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Marmara Adaları'nda ibadet alanları kışa temiz halılarla hazırlanıyor

Marmara Adalar Belediyesi halı yıkama çalışmalarını sürdürüyor

Marmara Adalar Belediyesi, ilçedeki camilerin temizliğine yönelik yürüttüğü program kapsamında ada genelindeki camilerin halılarını yıkayarak ibadete uygun hale getiriyor. Belediye ekipleri, ibadet alanlarının temiz ve hijyenik koşullarda hizmet vermesi amacıyla düzenli temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor.

Çalışmanın kapsamı ve amaçları:

Ekipler, camilerdeki halıları tek tek yıkayıp temizledikten sonra yeniden sererek mekanların kullanıma hazır olmasını sağlıyor. Yapılan çalışmalarla camilerin iç mekân hijyeninin korunması ve kış sezonuna hazırlanması hedefleniyor.

Periyodik uygulama ve devamlılık:

Halı yıkama uygulamasının her yıl iki kez gerçekleştirilmesi planlanıyor ve bu yıl da geçtiğimiz yıl olduğu gibi çalışmaların sürdüğü belirtildi. Belediye, ada genelindeki camilerde yürütülen temizlik faaliyetlerinin belirli aralıklarla devam edeceğini duyurdu.

MARMARA ADALARI’NDA CAMİLER KIŞ SEZONUNA HAZIRLANIYOR

MARMARA ADALARI’NDA CAMİLER KIŞ SEZONUNA HAZIRLANIYOR

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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