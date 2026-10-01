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MSKÜ'lü öğrenci Koray Korkut'tan Sırbistan'da üç madalyalı başarı

MSKÜ Spor Bilimleri öğrencisi Koray Korkut, Eylül'de Sırbistan'da düzenlenen SEEOC'ta farklı kategorilerde iki altın ve bir bronz madalya kazandı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 16:36

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

MSKÜ'lü öğrenci Koray Korkut'tan Sırbistan'da üç madalyalı başarı

MSKÜ öğrencisinden uluslararası dereceler:

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Koray Korkut, Eylül ayında Sırbistan'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa Oryantiring Şampiyonası'nda (SEEOC) dikkat çeken sonuçlar elde etti.

başarı detayları:

Şampiyonada farklı disiplinlerde mücadele eden Korkut; Sürat Kısa Mesafe yarışında birincilik, Orman Orta Mesafe Bayrak yarışında birincilik ve Orman Orta Mesafe yarışında üçüncülük elde etti. Bu sonuçlarla uluslararası platformda ülkemizi temsil ederek iki altın ve bir bronz madalyanın sahibi oldu.

yarışmanın anlamı:

Elde edilen dereceler, sporcunun farklı parkur ve formatlardaki performansını gösterirken MSKÜ Spor Bilimleri Fakültesi'nin uluslararası yarışmalarda görünürlüğünü artırdı. Korkut'un başarıları hem bireysel bir kilometre taşı hem de üniversitenin spor alanındaki birikimini yansıtan bir sonuç olarak değerlendiriliyor.

MSKÜ’LÜ ÖĞRENCİDEN SIRBİSTAN’DA ORYANTİRİNG BAŞARISI: 3 MADALYA

MSKÜ’LÜ ÖĞRENCİDEN SIRBİSTAN’DA ORYANTİRİNG BAŞARISI: 3 MADALYA

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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