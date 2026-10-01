Thorsten Fink'ten akademiye yol haritası: gençleri a takıma hazırlama stratejileri

Thorsten Fink'in akademi ziyareti

Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, teknik ekibiyle birlikte Samsunspor Futbol Akademisi'ni ziyaret ederek akademinin teknik ve idari kadrosuyla bir araya geldi. Ziyarette Fink, kariyeri boyunca edindiği deneyimleri, futbola bakış açısını ve çalışma prensiplerini akademi ekibiyle paylaştı. Toplantı boyunca futbolda oyuncu gelişimi, antrenman yöntemleri ve genç oyuncuların A takıma hazırlanma süreçleri üzerine kapsamlı bir görüş alışverişi gerçekleştirildi.

ekipler arası iletişim ve ortak prensipler:

Verimli geçtiği ifade edilen buluşmada, A takım ile Futbol Akademisi arasındaki teknik iletişimin güçlendirilmesi ön plana çıktı. Katılımcılar, ortak çalışma prensipleri geliştirilmesinin ve eğitim programlarının eşgüdümlü hâle getirilmesinin, genç oyuncuların A takıma geçiş süreçlerini daha etkin yönetmeye katkı sağlayacağı konusunda değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda antrenman içeriklerinin uyumlaştırılması ve oyuncu gelişim yol haritalarının netleştirilmesi gibi konular ele alındı.

katılımcılar ve koordinasyon:

Ziyarette Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, yardımcı antrenörler Sebastian Hahn ve Michel Ribeiro ile Atletik Performans Antrenörü Goran Kontic hazır bulundu. Futbol Akademisi'nden ise Futbol Akademi İdari Koordinatörü Savaş Serdar, Akademi Teknik Koordinatörü Jan Van Loon ve akademi teknik ekibi toplantıya katıldı. Katılımcılar arasında yapılan görüşmelerde, uygulamaya dönük adımların ve iletişim kanallarının nasıl işletileceği üzerine fikir alışverişi sağlandı.

Toplantı, akademi ile A takım arasında daha sıkı bir teknik ortaklık kurulması hedefi ve genç oyuncuların profesyonel düzeye geçiş süreçlerini hızlandırma amacıyla verimli bir zeminde tamamlandı.

SAMSUNSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ THORSTEN FİNK, AKADEMİYİ ZİYARET EDEREK FUTBOLCULARI VE TEKNİK HEYETİ A TAKIMA HAZIRLIK SÜRECİ HAKKINDA BİLGİLENDİRDİ.