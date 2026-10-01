Sinop yarı maratonu ile spor turizmine yeni rota açıyor

Sinop SEV yarı maratonu pazar günü start alıyor

Sinop'ta ilk kez düzenlenecek Sinop SEV Yarı Maratonu, 4 Ekim Pazar günü koşulacak. Organizasyona bugüne kadar 39 ilden 700'ün üzerinde sporcu kayıt yaptırdı ve yarışlarda 6 farklı ülkeden atletler de yer alacak. Etkinlik, şehirde spor turizmini geliştirme amacıyla hayata geçirildi.

hazırlıklar, organizasyon ve hedefler:

Yarış, Sinop Eğitim Vakfı öncülüğünde, Sinop Valiliğinin koordinasyonunda, Türkiye Atletizm Federasyonu ve paydaş kurumların katkılarıyla düzenleniyor. Sinop Valisi Mustafa Özarslan yapılan hazırlıkları ve organizasyon takvimini kamuoyuyla paylaştı. Özarslan, etkinliğin birkaç yıl içinde hem ulusal hem de uluslararası takvimde yer alacak geleneksel bir organizasyona dönüşmesini hedeflediklerini belirtti.

Organizasyonun amaçları arasında Sinop'un doğal, tarihi ve kültürel değerlerini daha geniş kitlelere tanıtmak ve kente ekonomik hareketlilik kazandırmak yer alıyor. Sporcuların yarış öncesi aileleri ve beraberindeki misafirlerle kente gelmeye başlaması bekleniyor; bu durum kent ekonomisine doğrudan katkı sağlayacak.

parkur tescili, kayıtlar ve teknik detaylar:

Yarı maraton parkuru, 21 kilometre uzunluğunda olup uluslararası standartlarda ölçümlenerek tescillendi. Bu tescil, ilerleyen yıllarda daha fazla uluslararası sporcunun çekilmesine altyapı sağlayacak bir adım olarak değerlendiriliyor. Kayıt işlemleri devam ederken, şu ana dek bildirilen katılım 39 il ve 700+ sporcu düzeyinde.

Sporcuların kayıt ve göğüs numarası teslim işlemleri 3 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Etkinlikte kullanılacak chipli göğüs numaraları sayesinde parkur geçişleri ve dereceler elektronik olarak takip edilecek; bu da yarışın uluslararası ölçütlere uygunluğunu destekliyor.

yarış programı ve ödüller:

Yarış programı şöyle planlandı: 21 kilometre yarı maraton saat 10.30'da, 10 kilometre koşusu saat 10.45'te, halk koşusu ise saat 11.00'de başlayacak. Tüm yarışlar Sinop Stadyumu'ndan start alacak ve belirlenen güzergahların ardından şehir merkezindeki tarihi Sur Kapısı bölgesinde tamamlanacak.

Yarışların sonunda toplam 120 sporcuya 882 bin TL tutarında ödül dağıtılacak. Ödül dağılımı ve sıralamalar, chip takip sistemi üzerinden net olarak belirlenecek.

Sinop SEV Yarı Maratonu, hem rekabetçi atletler hem de halk koşusuna katılmak isteyen spor tutkunları için yeni bir buluşma noktası olmayı amaçlıyor. Organizasyonun bu ilk ayağı, ilerleyen yıllarda Sinop'un spor ve turizm ajandasına kalıcı bir katkı sağlamayı hedefliyor.

SİNOP’TA 4 EKİM PAZAR GÜNÜ İLK KEZ DÜZENLENECEK SİNOP SEV YARI MARATONU’NA 39 İLDEN 700’ÜN ÜZERİNDE SPORCU KAYIT YAPTIRDI. ORGANİZASYONDA 6 FARKLI ÜLKEDEN ATLETLER DE YER ALACAK.