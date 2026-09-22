Muğla'da balıkçılığın sürdürülebilirliği için stratejik iş birliği tartışıldı

Muğla'da sürdürülebilir balıkçılık gündemde

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Akdeniz Koruma Vakfı ve uluslararası fon kuruluşu temsilcilerinden oluşan bir heyet, bölgedeki balıkçılık ve su ürünleri faaliyetlerinin geleceğini değerlendirmek üzere bir araya geldi. Görüşmede, yürütülen ortak projelerin sonuçları, sahadaki başarılar ve ileriye dönük yol haritası detaylı biçimde ele alındı.

sahadaki sonuçlar ve öncelikler:

Toplantıda, yürütülen projelerin Muğla genelindeki etkileri ve sahada elde edilen somut kazanımlar paylaşıldı. Taraflar, uygulanan önlemlerin ekosistem dengesine katkı sağladığını ve yerel ekonomik fayda yarattığını vurguladı. Ancak süreçte karşılaşılan lojistik, finansman ve kapasiteye ilişkin sıkıntılar ile sektörün acil ihtiyaçları da gündeme geldi.

Görüşmede özellikle Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile saha ortaklarının raporları, biyolojik izleme sonuçları ve topluluk temelli yaklaşımların etkileri tartışıldı. Katılımcılar, koruma önlemlerinin yerel üretimle dengelenmesinin önemine dikkat çekti.

gelecek dönem iş birlikleri ve hedefler:

Delegasyon üyeleri arasında yer alan Uluslararası Fon Kuruluşu İcra Direktörü Romain Renoux ve Türkiye Program Yöneticisi Emna Ben Lamine Halimi, önümüzdeki dönemde yeni proje ve finansman modelleri üzerinde fikir alışverişinde bulundu. Taraflar, ekonomik ve ekolojik sürdürülebilirliği güçlendirecek ortak pilot uygulamalar ve kapasite geliştirme programlarını değerlendirme kararı aldı.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Seyfettin Baydar ile yapılan görüşmede, bölgesel kalkınma hedefleri ile deniz kaynaklarının korunması arasındaki dengeyi gözeten adımların kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. Ziyaret, ortak çalışmaların devam edeceği ve yerel paydaşlarla koordinasyonun artırılacağı mesajıyla sona erdi.

MUĞLA’DA BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İÇİN STRATEJİK İŞ BİRİSİ GÖRÜŞMESİ