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Nurdağı'nda otobüsle otomobil çarpıştı: 7 kişi yaşamını yitirdi, tedaviler sürüyor

Nurdağı ilçesindeki kazada 2'si çocuk 7 kişi yaşamını yitirdi; 13 yaralının tedavisi Şehitkamil, OSB Devlet, 25 Aralık ve Şehir Hastanelerinde sürüyor.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 22:39

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Nurdağı'nda otobüsle otomobil çarpıştı: 7 kişi yaşamını yitirdi, tedaviler sürüyor

Gaziantep'te Nurdağı'nda trafik kazası

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde Hatay-Gaziantep seferini yapan yolcu otobüsü ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 7 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi ise yaralandı.

kaza ve müdahale:

Kaza, kırsal Acaroba Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, jandarma, AFAD, sağlık ekipleri ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi. Ekipler, olay yerindeki kurtarma ve güvenlik çalışmalarını tamamladı.

yaralıların tedavi süreci:

Yaralılar, acil müdahalenin ardından Gaziantep'teki sağlık kuruluşlarına sevk edildi. Tedavileri devam eden yaralıların bulunduğu kurumlar arasında Şehitkamil Devlet Hastanesi, Gaziantep Şehitkamil OSB Devlet Hastanesi, 25 Aralık Devlet Hastanesi ve Gaziantep Şehir Hastanesi yer alıyor. Yetkililer, yaralıların tedavilerinin sürdüğünü bildirdi.

GAZİANTEP’TE KAZADA YARALANANLARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

GAZİANTEP’TE KAZADA YARALANANLARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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