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Gaziantep-Nurdağı kara yolunda çarpışma: 7 kişi yaşamını yitirdi

Gaziantep-Nurdağı kara yolunda otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 16 yaralıdan birinin durumu ciddiyetini koruyor.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 23:06

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gaziantep-Nurdağı kara yolunda çarpışma: 7 kişi yaşamını yitirdi

Gaziantep'te trafik kazası

Gaziantep-Nurdağı kara yolu Şehitkamil ilçesi kırsal Acaroba Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Hatay-Gaziantep arasında sefer yapan yolcu otobüsü ile Gaziantep'ten Nurdağı istikametine seyir halinde olan bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 2'si çocuk 7 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi yaralandı.

Kaza nasıl gerçekleşti:

İddiaya göre iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu oluşan kazada otomobildekiler ağır yara aldı. İlk müdahaleler olay yerinde gerçekleştirildi ve yaralılar sağlık ekiplerince nakledildi. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Müdahale ve resmi açıklama:

İhbarın ardından AFAD, Jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri süratle olay yerine ulaşarak gerekli müdahaleleri gerçekleştirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada: "Gaziantep’te meydana gelen elim trafik kazasında 7 vatandaşımız hayatını kaybetti, 16 vatandaşımız yaralandı. Yaralılarımızdan birinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor. İhbarın ardından AFAD, Jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerimiz süratle olay yerine ulaşarak gerekli müdahaleleri gerçekleştirdi. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü kaza ve beladan korusun"

Gelişmeler yetkililerce yakından takip ediliyor ve açıklamalar resmi kanallar üzerinden paylaşılmaya devam ediyor.

Bakan Çiftçi: &quot;7 vatandaşımız hayatını kaybetti, 16 vatandaşımız yaralandı&quot;

Bakan Çiftçi: "7 vatandaşımız hayatını kaybetti, 16 vatandaşımız yaralandı"

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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