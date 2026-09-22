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Söke'de öğrenci taşımacılığına odaklı uygulamalı trafik eğitimi

Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okul servis şoförleri ve rehber personele yönelik trafik eğitimi vererek öğrencilerin güvenli ulaşımını artırdı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 11:11

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Söke'de öğrenci taşımacılığına odaklı uygulamalı trafik eğitimi

Söke'de öğrenci taşımacılığına yönelik trafik eğitimi

Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Öğrenci Taşıma Trafik Eğitimi, Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uğurlu da katılarak çalışmaya destek verdi.

katılımcılar ve kapsamı:

Eğitimde, ilçede faaliyet gösteren Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel kurumlarda görev yapan okul öncesi, ilköğretim, özel eğitim ve ortaöğretim düzeyindeki okul servis şoförleri ile rehber personel yer aldı. Katılımcılara servis taşımacılığında uyulması gereken esaslar ve dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgilendirme yapıldı.

eğitimin hedefleri ve takibi:

Eğitimin temel amacı, öğrencilerin okullarına güvenli, huzurlu ve konforlu şekilde ulaşmalarını sağlamaktır. Programda verilen bilgilendirmenin ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilerin güvenli ulaşımının sağlanmasına yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarının devam ettirileceği belirtildi.

AYDIN’IN SÖKE İLÇESİNDE OKUL SERVİS ŞOFÖRLERİ VE REHBER PERSONELE YÖNELİK &quot;ÖĞRENCİ TAŞIMA TRAFİK...

AYDIN’IN SÖKE İLÇESİNDE OKUL SERVİS ŞOFÖRLERİ VE REHBER PERSONELE YÖNELİK "ÖĞRENCİ TAŞIMA TRAFİK EĞİTİMİ" DÜZENLENDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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