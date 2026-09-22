Teknofest tanıtımında insansı robot sıra gecesinde çiğköfte yoğurdu

TEKNOFEST Şanlıurfa hazırlıklarını canlandırdı:

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda düzenlenecek etkinlik için geri sayımı sürdürüyor. Kentteki hazırlıkların hızlandığı günlerde, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın sosyal medya hesabından paylaştığı tanıtım videosu hızlı şekilde dikkat çekti.

Gelenek ile teknolojinin buluşması:

Tanıtım klibinde, Şanlıurfa’nın kadim sıra gecesi geleneğiyle modern teknolojiyi harmanlayan bir görüntü öne çıktı. Videoda bir insansı robotun, geleneksel ritimler eşliğinde çiğköfte yoğurduğu sahneler yer aldı. Klipte ayrıca, Şanlıurfa sıra gecelerinin bilinen türkülerinden "Urfalıyam Ezelden"'in TEKNOFEST için özel olarak uyarlanan versiyonu kullanıldı.

Paylaşımda yer alan mesajda "Şanlıurfa biz geliyoruz. Sazlı, sözlü, coşkulu. Son 10 gün" ifadeleri yer aldı ve bu coşku tanıtım videosunun yayılmasına katkı sağladı.

Viral etki ve kamu ilgisi:

Videonun, yapay zeka destekli tekniklerle oluşturulduğu belirtilirken, paylaşım kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından beğenilip paylaşıldı. Görüntülerin sosyal medyada yaratığı etki, TEKNOFEST'in yerel kültürü vurgulayan tanıtım stratejisinin güçlü bir örneği olarak yorumlandı.

Organizasyonun Şanlıurfa’da gerçekleştirilmesi ve tanıtımda yerel ritimlerin kullanılması, hem festivalin coğrafi çeşitliliğine dikkat çekiyor hem de bölgenin kültürel mirasını teknoloji temasıyla bir araya getiriyor. Hazırlıklar sürerken tanıtım videolarının yarattığı beklenti, katılım ve ilgi açısından takip ediliyor.

TEKNOFEST ROBOTU SIRA GECESİNDE ÇİĞKÖFTE YOĞURDU