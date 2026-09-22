Teknofest Şanlıurfa'da: sıra gecesinde robot çiğköfte yoğurdu

Teknofest Şanlıurfa hazırlıkları:

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde Şanlıurfa GAP Havalimanında düzenlenecek. Kentteki hazırlıklar yoğun şekilde sürerken festivalin tanıtımına ilişkin paylaşılan bir klip kısa sürede ilgi odağı oldu. Organizasyonun önemi ve yerel kültürle kurulan bağ, sosyal medyada geniş yankı buldu.

Paylaşılan video ve tepkiler:

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından paylaşılan tanıtım videosunda, Bayraktar’ın "Şanlıurfa biz geliyoruz. Sazlı, sözlü, coşkulu. Son 10 gün" mesajı yer aldı. Klipte, sıra gecesi atmosferinde bir insansı robotun çiğköfte yoğurduğu görüntüler dikkat çekti. Videonun yapay zekâ destekli olarak hazırlandığı belirtilirken, paylaşılan içerik binlerce beğeni ve paylaşım aldı; izleyiciler hem teknolojik hem de kültürel unsurların bir araya gelmesine ilgi gösterdi.

Sıra gecesi geleneğinin teknolojiyle buluşması:

Klipte ayrıca Şanlıurfa’nın sıra gecesi geleneğini temsil eden ve festival için özel uyarlanan "Urfalıyam Ezelden" türküsü kullanıldı. Geleneksel müzik ve halk ritüellerinin modern teknolojik görsellikle harmanlanması, tanıtımın yerel hafızayla kurduğu köprüyü güçlendirdi. Yerel aktörler ve organizasyon ekibi, kültürel öğelerin korunarak festivale entegre edilmesine özen gösterdiklerini paylaşımlarında vurguladı.

Şanlıurfa’daki hazırlıklar sürerken, paylaşılan bu tür içeriklerin hem festivale dikkat çektiği hem de kentteki kültürel mirasın görünürlüğünü artırdığı gözlemleniyor. TEKNOFEST’in bölge programı yaklaştıkça tanıtım materyallerinin sosyal medyadaki etkisinin artması bekleniyor.

TEKNOFEST robotu sıra gecesinde çiğköfte yoğurdu