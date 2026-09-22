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Velimeşe'de üst geçit yakınında çarpışma: 2'si çocuk 6 yaralı

Tekirdağ Ergene'nin Velimeşe Mahallesi'nde panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı; yaralılar hastanelere sevk edildi.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 19:16

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Velimeşe'de üst geçit yakınında çarpışma: 2'si çocuk 6 yaralı

Velimeşe'de üst geçit yakınında çarpışma: 2'si çocuk 6 yaralı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi'nde Kapaklı-Ergene yolu üst geçit yakınlarında meydana gelen kazada, 34 BP 9324 plakalı panelvan ile bir otomobil çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı; yaralılar arasında 2 çocuk bulunuyor.

Kazanın oluşu ve araç bilgileri:

Edinilen bilgilere göre, panelvanı U.E., otomobili S.D. idare ediyordu. Çarpışmanın nedeni henüz belirlenemedi; olay yerindeki bulgular ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Müdahale ve hastanelere sevk:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerindeki hastanelere sevk edildi. Jandarma ekipleri, kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemleri alarak inceleme yürütüyor.

VELİMEŞE YOLU’NDA FECİ ÇARPIŞMA: 2’Sİ ÇOCUK 6 YARALI

VELİMEŞE YOLU’NDA FECİ ÇARPIŞMA: 2’Sİ ÇOCUK 6 YARALI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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