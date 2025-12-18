DOLAR
Adana'da Otobüs Kavgası: Şoför ve Kadın Yolcu Birbirine Saldırdı

Adana'da bir halk otobüsünde şoför ile kadın yolcu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü; yolcular araya girerken olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 19:08
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 19:36
Olay anları cep telefonu kamerasına yansıdı

Adana'da, bir halk otobüsünde şoför ile kadın yolcu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Adana Büyükşehir Belediyesi’ne ait halk otobüsünden inen kadın yolcu ile sürücü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

İddiaya göre, tartışma sırasında kadın yolcu sürücüye küfürlü konuştu; sürücü de karşılık verdi. Öfkelenen kadın yolcu, sürücüye çeşitli eşyalar fırlattıktan sonra yeniden otobüse binerek saldırmaya başladı. Bunun üzerine sürücü de kadına karşılık verdi.

Otobüs içerisindeki yolcuların araya girmesiyle kavga güçlükle sonlandırulurken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

