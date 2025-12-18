Adana'da Otobüs Kavgası: Şoför ve Kadın Yolcu Birbirine Saldırdı

Olay anları cep telefonu kamerasına yansıdı

Adana'da, bir halk otobüsünde şoför ile kadın yolcu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Adana Büyükşehir Belediyesi’ne ait halk otobüsünden inen kadın yolcu ile sürücü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

İddiaya göre, tartışma sırasında kadın yolcu sürücüye küfürlü konuştu; sürücü de karşılık verdi. Öfkelenen kadın yolcu, sürücüye çeşitli eşyalar fırlattıktan sonra yeniden otobüse binerek saldırmaya başladı. Bunun üzerine sürücü de kadına karşılık verdi.

Otobüs içerisindeki yolcuların araya girmesiyle kavga güçlükle sonlandırulurken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

