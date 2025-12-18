DOLAR
42,72 -0,02%
EURO
50,17 0,03%
ALTIN
5.952,83 0,13%
BITCOIN
3.673.152,22 0,12%

Edirne'de 9. kattaki dairede yangın çatıya sıçradı

Edirne'nin Şükrüpaşa Mahallesi'nde 9 katlı binanın 9’uncu katındaki dairede çıkan yangın çatıya sıçradı; itfaiye müdahale etti, can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 21:10
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 21:17
Edirne'de 9. kattaki dairede yangın çatıya sıçradı

Edirne'de 9. kattaki dairede yangın çatıya sıçradı

Şükrüpaşa Mahallesi'nde boş binada çıkan yangın kontrol altına alındı

Edirne'nin Şükrüpaşa Mahallesi'nde bulunan 9 katlı boş bir apartmanın 9’uncu katındaki dairede yangın çıktı. Görgü tanımları, alevlerin kısa sürede çatıyı sardığını gösterdi.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangın nedeniyle dairede ve çatıda hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

EDİRNE’DE BİR APARTMAN DAİRESİNDE ÇIKAN ÇATIYA SIÇRADI.

EDİRNE’DE BİR APARTMAN DAİRESİNDE ÇIKAN ÇATIYA SIÇRADI.

EDİRNE’DE BİR APARTMAN DAİRESİNDE ÇIKAN ÇATIYA SIÇRADI.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dörtyol'da Kamyonun Çarptığı 6 Yaşındaki Bisikletli Çocuk Yaşamını Yitirdi
2
Kayseri'de koyun otlatma cinayeti: Baba ve oğlu yakalandı
3
Mersin'de Trafikte Yumruklu Kavga Kamerada
4
Kayseri'de Masa-Sandalye Atölyesinde Yangın
5
Kuzey Carolina'da Cessna C550 Özel Jet İnişte Düştü
6
Edirne'de 9. kattaki dairede yangın çatıya sıçradı
7
Hatay'da Tırla Çarpışan Tofaş İkiye Bölündü: Sürücü Yaralandı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler