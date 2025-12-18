Edirne'de 9. kattaki dairede yangın çatıya sıçradı

Şükrüpaşa Mahallesi'nde boş binada çıkan yangın kontrol altına alındı

Edirne'nin Şükrüpaşa Mahallesi'nde bulunan 9 katlı boş bir apartmanın 9’uncu katındaki dairede yangın çıktı. Görgü tanımları, alevlerin kısa sürede çatıyı sardığını gösterdi.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangın nedeniyle dairede ve çatıda hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

