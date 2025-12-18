Kuzey Carolina'da Cessna C550 Özel Jet İnişte Düştü

Kuzey Carolina'da Cessna C550 tipi özel jet inişte düştü

Statesville Bölgesel Havaalanı'nda kaza: Jet alev topuna döndü, çok sayıda ekip sevk edildi

ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinde, Statesville Bölgesel Havaalanı'na iniş yaptığı sırada bir özel jet düştü. Olayın ardından kaza bölgesine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi.

Iredell County Şerifi Grant Campbell, kazada hayatını kaybedenlerin olduğunu bildirdi.

Federal Havacılık İdaresi (FAA), özel jetin Cessna C550 tipi olduğunu ve yerel saatle 10.20 sıralarında iniş yaptığı sırada düştüğünü aktararak, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Statesville Bölgesel Havaalanı'nın, Fortune 500 şirketleri ile birkaç NASCAR takımının uçakları için kullanıldığı belirtildi.

