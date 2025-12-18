Isparta'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Pazaryukarı Mahallesi, Hastane Caddesi'nde kaza

Kaza, saat 18.00 sıralarında Pazaryukarı Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Hastane Caddesi'nde seyir halinde olan H.A. (20) idaresindeki 32 ARK 559 plakalı motosiklet ile aynı cadde üzerinde karşı yönden gelen M.A. yönetimindeki 32 YR 723 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü H.A. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Ş.A. (17) isimli kadın yola savrularak yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

