Aleyna Tilki ve Diğer Ünlüler Sağlık Kontrolünden Geçirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlü isimler, Adli Tıp ve hastane kontrollerinin ardından İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 19:11
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 20:03
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlü isimler, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi.

Gözaltına alınan Aleyna Tilki, Danla Biliç, İrem Sak, Mümine Sena Yıldız ve Cihan Şensözlü Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Burada kan ve saç örnekleri verildi.

Örnek verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ünlüler, Jandarma ekipleri eşliğinde Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Sağlık kontrolleri Şişli Hamidiye Etfal Seyrantepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirildi. Hastane işlemlerinin bitmesinin ardından şüpheliler tekrar İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Konuyla ilgili işlem ve soruşturma süreci sürüyor.

