Pendik Sülüntepe'de 3'üncü Kat Yangını: Can Kaybı Yok

Pendik Sülüntepe'de 10 katlı binanın 3'üncü katında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 05:27
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 05:34
Pendik Sülüntepe'de 3'üncü Katta Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Pendik'te gece saatlerinde bir binanın 3'üncü katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda can kaybı veya yaralanma olmadığı belirtildi.

Yangın ve Müdahale

Yangın, 03.40 sıralarında Sülüntepe Mahallesi Risale Sokak'ta bulunan 10 katlı binanın 3'üncü katında başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan alevler kısa sürede büyüdü ve çevre dairelere de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yoğun çalışma sonucu yangını yaklaşık 1 saatlik müdahale ile kontrol altına aldı.

Tahliye ve Hasar

Yangın sırasında mahalle sakinleri sokağa döküldü ve ekipler binada mahsur kalanları güvenli şekilde tahliye etti. Yapılan açıklamada, olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı bildirildi.

Soruşturma Başlatıldı

Yangının söndürülmesinin ardından ekipler olay yerinden ayrıldı. Olayla ilgili soruşturma ve incelemeler yetkili birimlerce başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

