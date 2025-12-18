Dörtyol'da Kamyonun Çarptığı 6 Yaşındaki Bisikletli Çocuk Yaşamını Yitirdi
Kuzuculu Mahallesi'nde meydana gelen kaza soruşturuluyor
Kaza, Hatay’ın Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi’nde meydana geldi. Seyir halinde olan kamyon, yol kenarında bisiklet süren Turgay Ata Demir (6)'e çarptı ve çocuk kamyonun altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, kamyon altında kalan Demir'i kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Ambulansla hastaneye kaldırılan çocuk, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
