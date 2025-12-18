DOLAR
Dörtyol'da Kamyonun Çarptığı 6 Yaşındaki Bisikletli Çocuk Yaşamını Yitirdi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Kuzuculu Mahallesi'nde kamyonun çarptığı 6 yaşındaki bisikletli çocuk Turgay Ata Demir hayatını kaybetti; polis soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 21:24
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 21:24
Kuzuculu Mahallesi'nde meydana gelen kaza soruşturuluyor

Kaza, Hatay’ın Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi’nde meydana geldi. Seyir halinde olan kamyon, yol kenarında bisiklet süren Turgay Ata Demir (6)'e çarptı ve çocuk kamyonun altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, kamyon altında kalan Demir'i kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Ambulansla hastaneye kaldırılan çocuk, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

