DOLAR
42,72 -0,02%
EURO
50,17 0,03%
ALTIN
5.952,83 0,13%
BITCOIN
3.673.152,22 0,12%

Kayseri'de Masa-Sandalye Atölyesinde Yangın

Kayseri Kocasinan'da masa ve sandalye üreten atölyede çıkan yangın itfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı; yaralanma yok, maddi hasar var.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 21:20
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 21:22
Kayseri'de Masa-Sandalye Atölyesinde Yangın

Kayseri'de Masa-Sandalye Atölyesinde Yangın

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde masa ve sandalye üretimi yapılan bir atölyede yangın çıktı. Olay, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay Yeri ve Müdahale

Edinilen bilgiye göre, Cami Kebir Mahallesi 5092 Sokak üzerindeki atölyede bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Alevlerin büyümesi üzerine durum yetkililere bildirildi ve polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

Hasar ve Soruşturma

Yangında yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KOCASİNAN İLÇESİNDE MASA SANDALYE ÜRETİMİ YAPAN ATÖLYEDE ÇIKAN YANGIN EKİPLER TARAFINDAN...

KOCASİNAN İLÇESİNDE MASA SANDALYE ÜRETİMİ YAPAN ATÖLYEDE ÇIKAN YANGIN EKİPLER TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.

KOCASİNAN İLÇESİNDE MASA SANDALYE ÜRETİMİ YAPAN ATÖLYEDE ÇIKAN YANGIN EKİPLER TARAFINDAN...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dörtyol'da Kamyonun Çarptığı 6 Yaşındaki Bisikletli Çocuk Yaşamını Yitirdi
2
Kayseri'de koyun otlatma cinayeti: Baba ve oğlu yakalandı
3
Mersin'de Trafikte Yumruklu Kavga Kamerada
4
Kayseri'de Masa-Sandalye Atölyesinde Yangın
5
Kuzey Carolina'da Cessna C550 Özel Jet İnişte Düştü
6
Edirne'de 9. kattaki dairede yangın çatıya sıçradı
7
Hatay'da Tırla Çarpışan Tofaş İkiye Bölündü: Sürücü Yaralandı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler