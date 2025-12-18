Kayseri'de Masa-Sandalye Atölyesinde Yangın

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde masa ve sandalye üretimi yapılan bir atölyede yangın çıktı. Olay, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay Yeri ve Müdahale

Edinilen bilgiye göre, Cami Kebir Mahallesi 5092 Sokak üzerindeki atölyede bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Alevlerin büyümesi üzerine durum yetkililere bildirildi ve polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

Hasar ve Soruşturma

Yangında yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

