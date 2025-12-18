DOLAR
Adıyaman'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman Besni'de otomobil ile motosikletin Yenikent Fen Lisesi civarında çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü Caner Ata yaralandı; Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 15:56
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 15:59
Kaza Detayları

Adıyaman'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İrfan Gündüz idaresindeki otomobil ile Caner Ata idaresindeki motosiklet, Besni ilçesi Yenikent Fen Lisesi civarında çarpıştı.

Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Caner Ata yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

