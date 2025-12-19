DOLAR
Yağlıdere'de Trafik Kazası: Bekçi Hüsrev Çoban Hayatını Kaybetti

Giresun’un Yağlıdere ilçesinde meydana gelen kazada, Yağlıdere İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli bekçi Hüsrev Çoban (35) yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 00:59
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 00:59
Kaza Ayrıntıları

Giresun’un Yağlıdere ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında, Yağlıdere İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli Çarşı ve Mahalle Bekçisi Hüsrev Çoban (35) olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Hüsrev Çoban idaresindeki 28 ACF 442 plakalı otomobil, Yağlıdere-Espiye istikametinde seyir halindeyken, cezaevi mevkiine yaklaşık 2 kilometre kala kontrolden çıkarak yaklaşık 10 metre aşağıya takla attı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan müdahalelere rağmen bekçi Hüsrev Çoban yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

