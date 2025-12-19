Yağlıdere'de Trafik Kazası: Bekçi Hüsrev Çoban Hayatını Kaybetti

Kaza Ayrıntıları

Giresun’un Yağlıdere ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında, Yağlıdere İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli Çarşı ve Mahalle Bekçisi Hüsrev Çoban (35) olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Hüsrev Çoban idaresindeki 28 ACF 442 plakalı otomobil, Yağlıdere-Espiye istikametinde seyir halindeyken, cezaevi mevkiine yaklaşık 2 kilometre kala kontrolden çıkarak yaklaşık 10 metre aşağıya takla attı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan müdahalelere rağmen bekçi Hüsrev Çoban yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldı.

GİRESUN’UN YAĞLIDERE İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA, YAĞLIDERE İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NDE GÖREVLİ ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ HAYATINI KAYBETTİ.